Зеленский обвинил Россию в обстреле Южно-Украинской АЭС

В своем Telegram-канале он опубликовал видео обстрела и фотографии его последствий.

"Николаевская область. Ночью в 300 метрах от Южно-Украинской АЭС упала ракета. Произошло кратковременное отключение электричества. В зданиях на территории АЭС повреждены окна. Оккупанты снова хотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не стало слишком поздно", - написал Зеленский.

По данным украинского "Энергоатома", в результате ночного обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южно-Украинского энергокомплекса, а также три высоковольтные линии электропередачи.

Все три энергоблока атомной станции сейчас работают в штатном режиме. Пострадавших среди сотрудников АЭС нет.