За последние три дня в Латвии зарегистрировано 2911 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За три дня выявлено 2911 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека
За три дня выявлено 2911 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека
Умершие входили в возрастную категорию от 50 до 79 лет:
- один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.
Один умерший был вакцинирован, второй не завершил курс вакцинации или не был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 756,3 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 9468 лабораторных тестов на Covid-19, 30,7% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 916 282 человек, умер 5971 человек.
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