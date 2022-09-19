В Кремле отказались комментировать пост Пугачевой с просьбой признать ее "иноагентом"

"Я никак не буду комментировать эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который как-то относится к Кремлю", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для прессы, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле авторитетным мнение Пугачевой и намерены ли принимать какие-то ответные меры.

Ранее Алла Пугачева отреагировала на внесение ее мужа Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов".

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала Пугачева в Instagram.

Ранее Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов". Минюст РФ утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины.