В Риге пройдёт международный бойцовский турнир LNK Fight Night 21

Чемпион Европы по кикбоксингу Заур Джавадов сразится против представителя Испании Фернандо Мариртина Санчеза. Бой пройдёт за титул чемпиона мира по версии WKN (World Kickboxing Network).

Двое латвийских бойцов лиепайчанин Кристап Зиле и рижанин Милан Волков во второй раз встретятся на ринге и проведут бой-реванш. Напомним, что первый бой закончился вничью.

Кристап Булмейстарс будет боксировать с одним из лучших немецких боксёров в своём весе Ником Ханнигом (10-1). Победа откроет перед Кристапом возможность попасть в топ-50 мирового рейтинга.

В рамках бойцовского шоу зрители увидят в ринге таких боксёров как Артур Горлов, Эмилс Шписс, Сергей Марченко, Михаил Левицкий, Богдан Миренек, Дмитрий Безус и многие другие.

Билеты на бойцовское шоу можно приобрести во всех кассах сети Biļešu Serviss. Подробная информация о турнире доступна на официальной странице LNK Boxing.