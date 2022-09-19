Чтобы привлечь внимание к проблеме пустых витрин на рижской улице Бривибас, организация "Город для людей" организует на этой неделе пикет "Верните жизнь на улицу Бривибас", сообщили агентству LETA в организации.
В Риге пройдет пикет против "непривлекательности улицы Бривибас"
Пикет призван привлечь внимание к тому, что серая, неприятная и шумная улица отпугивает людей, разрушая бизнес. Пикет, участники которого будут стоять у пустых витрин, пройдет в рамках Недели мобильности и "Дня без автомобиля" 22 сентября в 17:30.
"Давняя ситуация не стимулирует пешеходов оставаться на улице, они проходят по ней только в случае необходимости. Следовательно, на улице нет живой и привлекательной среды, что создает последствия для малого бизнеса - я насчитал более 80 пустых витрин по улице между бульваром Райня и Воздушным мостом", - говорит Рудольф Голубов, член правления "Города для людей".
Активисты хотят напомнить депутатам Рижской думы, что движение на улице Бривибас нужно сократить и провести благоустройство, чтобы улица постепенно становилась привлекательной для всех ее пользователей, а не только автомобилистов.
Активисты приглашают всех, кто хочет сделать улицу Бривибас более живой, зеленой и приятной, встретиться на улице Бривибас, 87.
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