Сегодня - исторический день, прошли похороны королевы Елизаветы II, об этой и других новостях понедельника, 19 сентября, расскажет RUS TVNET.
ГЛАВНОЕ ЗА 19 СЕНТЯБРЯ ⟩ Похороны королевы, розыск мужчин за попытку убийства и смена автомобильных номеров
Новости Латвии:
В последние недели наблюдается тенденция, что приезжие из России меняют регистрационные номера своих автомобилей. Это делается для того, чтобы скрыть любое указание страны происхождения. Задержанные водители заявили полиции, что сфальсифицировали номера, опасаясь возможной агрессии в Латвии, выяснила передача De Facto на LTV.
Госполиция начала ведомственное расследование по факту якобы размещенных в рижском общественном транспорте табличек, предусматривающих места для русскоязычных только в задней части автобуса, сообщили агентству LETA в полиции.
С лета этого года жителей Бауского края беспокоит судьба Нового озера Вецумниеки, поскольку из-за поврежденной трубы уровень воды значительно упал. Летом сообщалось, что если проблему не решить до замерзания озера, то вся рыба может погибнуть. Какова текущая ситуация и что делается для предотвращения гибели рыбы?
С сегодняшнего дня, 19 сентября, вступают в силу ограничения, введенные Кабинетом министров на въезд в Латвию граждан России - обладателей краткосрочных шенгенских виз - по несущественным причинам, таким как туризм и отдых.
Государственная полиция просит помощи в розыске бывших бизнесменов, которых подозревают в попытке убийства.
Утром в пятницу, 16 сентября, произошло столкновение двух автомобилей, после чего один из них выехал на тротуар и врезался в дверь магазина, сообщает передача Degpunktā.
За рубежом:
19 сентября, прошло историческое событие - похороны королевы Елизаветы II. RUS TVNET следило за событиями в прямой трансляции и рассказало, что происходило в Лондоне днем.
Владимир Зеленский впервые после осуществления украинскими войсками стремительного рывка на Харьковском направлении рассказал о деталях контрнаступления. В интервью агентству Рейтер он также коснулся проблемы возвращения аннексированного Крыма и прокомментировал преследование коллаборантов на освобожденных территориях Украины.
Президент Латвии Эгил Левитс и его супруга Анда Левите в воскресенье, 18 сентября, и понедельник, 19 сентября, находятся в Лондоне, где принимают участие в официальной церемонии похорон Елизаветы II.
Соответствует ли введенный 19 сентября странами Балтии и Польшей запрет на въезд граждан РФ международным нормам? Что с исключениями? Гарантирует ли действующая виза право находиться в стране?
Владимир Путин все больше полагается в войне на "добровольцев" и делает это в обход высшего военного командования, уверяют эксперты.
Таджикистан и Кыргызстан заявили, что в результате столкновений на границе двух стран в общей сложности погибли 94 человека, более 150 получили ранения.
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