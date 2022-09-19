ГЛАВНОЕ ЗА 19 СЕНТЯБРЯ ⟩ Похороны королевы, розыск мужчин за попытку убийства и смена автомобильных номеров

Утром в пятницу, 16 сентября, произошло столкновение двух автомобилей, после чего один из них выехал на тротуар и врезался в дверь магазина, сообщает передача Degpunktā.

За рубежом:

19 сентября, прошло историческое событие - похороны королевы Елизаветы II. RUS TVNET следило за событиями в прямой трансляции и рассказало, что происходило в Лондоне днем.

Владимир Зеленский впервые после осуществления украинскими войсками стремительного рывка на Харьковском направлении рассказал о деталях контрнаступления. В интервью агентству Рейтер он также коснулся проблемы возвращения аннексированного Крыма и прокомментировал преследование коллаборантов на освобожденных территориях Украины.

Президент Латвии Эгил Левитс и его супруга Анда Левите в воскресенье, 18 сентября, и понедельник, 19 сентября, находятся в Лондоне, где принимают участие в официальной церемонии похорон Елизаветы II.

Соответствует ли введенный 19 сентября странами Балтии и Польшей запрет на въезд граждан РФ международным нормам? Что с исключениями? Гарантирует ли действующая виза право находиться в стране?

Владимир Путин все больше полагается в войне на "добровольцев" и делает это в обход высшего военного командования, уверяют эксперты.

Таджикистан и Кыргызстан заявили, что в результате столкновений на границе двух стран в общей сложности погибли 94 человека, более 150 получили ранения.

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