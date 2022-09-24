Марис Верпаковскис - завершение карьеры, дебют РФШ в еврокубках, погоня за "Валмиерой"

РФШ стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. Позади уже два матча в Лиге конференций, а это значит - самое время поговорить с Марисом Верпаковским, генеральным директором РФШ и живой легендой латвийского футбола.