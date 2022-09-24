РФШ стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. Позади уже два матча в Лиге конференций, а это значит - самое время поговорить с Марисом Верпаковским, генеральным директором РФШ и живой легендой латвийского футбола.
Марис Верпаковскис - завершение карьеры, дебют РФШ в еврокубках, погоня за "Валмиерой"
Марис Верпаковскис - завершение карьеры, дебют РФШ в еврокубках, погоня за "Валмиерой"
Сегодня в выпуске:
- Тяжело ли было "убить в себе футболиста"?
- Завершение карьеры - болезненный момент. Как быть готовым?
- Почему не захотел стать тренером?
- Есть ли хейтеры в Лиепае?
- О неблагодарной судьбе маленьких клубов
- Продадут ли Илича в конце года?
- Кому из местных футболистов пора в Европу?
- Почему в Латвии нет понятия "верность одной команде"?
- О хлопотах с еврокубками
- "Истанбул Башакшехир" всех громит. Чего ждать от игры?
- Догнать "Валмиеру" или две победы в Лиге конференций?
- Будут ли ещё очки в Лиге конференций?
- Почему РФШ в этом сезоне не станет чемпионом?
- Сколько стоит провести еврокубковый матч?
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