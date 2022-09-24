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Марис Верпаковскис - завершение карьеры, дебют РФШ в еврокубках, погоня за "Валмиерой"

Александр Пилат rus.tvnet.lv
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Марис Верпаковскис - завершение карьеры, дебют РФШ в еврокубках, погоня за "Валмиерой"
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РФШ стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. Позади уже два матча в Лиге конференций, а это значит - самое время поговорить с Марисом Верпаковским, генеральным директором РФШ и живой легендой латвийского футбола.

Сегодня в выпуске:

  • Тяжело ли было "убить в себе футболиста"?
  • Завершение карьеры - болезненный момент. Как быть готовым?
  • Почему не захотел стать тренером?
  • Есть ли хейтеры в Лиепае?
  • О неблагодарной судьбе маленьких клубов
  • Продадут ли Илича в конце года?
  • Кому из местных футболистов пора в Европу?
  • Почему в Латвии нет понятия "верность одной команде"?
  • О хлопотах с еврокубками
  • "Истанбул Башакшехир" всех громит. Чего ждать от игры?
  • Догнать "Валмиеру" или две победы в Лиге конференций?
  • Будут ли ещё очки в Лиге конференций?
  • Почему РФШ в этом сезоне не станет чемпионом?
  • Сколько стоит провести еврокубковый матч?

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