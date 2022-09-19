Видео ⟩ Авария в центре Риги: после столкновения автомобиль врезался в дверь магазина

Авария произошла около 7:00 утра на пересечении улиц Валмиерас и Матиса и в течение нескольких часов мешала движению другим автомобилям. Позже оба автомобиля были убраны с дороги с помощью эвакуатора.

В результате аварии ведущие колеса одного из автомобилей были серьезно повреждены, поскольку после аварии Alfa Romeo врезалась в здание.

Хозяин здания заявил: "Я приехал из Юрмалы. Мне позвонил дворник и сказал, что здесь что-то произошло. Вот такие мелочи. Прислал фотографии. Не смешно, конечно, сейчас начнем что-то делать. Уже вызваны рабочие, они скоро будут. Но я не понимаю, как это все произошло".

Государственная полиция начала административный процесс по данному происшествию, точные обстоятельства будут выяснены. Также Государственная полиция приглашает очевидцев дорожно-транспортного происшествия звонить по телефону 67086687 или 110.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке