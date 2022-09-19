Литва: ограничить въезд надо и для граждан Беларуси

"Этот вопрос находится на рассмотрении, идут дискуссии и, видимо, какое-то решение будет принято в тот или иной момент. Я очень четко вижу, что белорусский режим тоже участвует в боевых действиях, проводя гибридную атаку с нелегальными мигрантами против Литвы. Я думаю, что есть очень и очень серьезные аргументы для включения и Беларуси", - сказала министр.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы договориться "на региональном и даже европейском уровне".

После того, как в понедельник вступили в силу более строгие правила въезда для граждан России, с полуночи до 9:00 утра в Литву не пустили 11 граждан этой страны, большинство из них пытались пересечь границу через КПП Кибартий (Чернышевское на российской стороне), остальные - через границу с Белоруссией, сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас.

Одна гражданка утверждала, что является жительницей Калининградской области, но документы на упрощенный проезд не предоставила.

Латвийские коллеги сообщили, что до сегодняшнего утра не впущенных в Латвию граждан России не было.