США разрабатывают план на случай применения Россией ядерного оружия в Украине

По словам Бринка, план реагирования на радикальные действия России, такие как применение ядерного оружия на Украине, обсуждается в администрации президента США, а также на переговорах с партнерами.

На вопрос, допускают ли США сценарий нанесения Россией ядерного удара или использования захваченной Запорожской АЭС в качестве оружия, посол заявила, что президент США Джо Байден четко подчеркнул, что разговоры о применении ядерного оружия абсолютно безответственны.

"Президент Байден ясно дал понять, что любое использование ядерного оружия не приемлемо и будет иметь серьезные последствия", - сказала Бринк.

"Мы работаем над этим в США, и мы обсуждаем с нашими партнерами, что мы могли бы сделать в ответ на действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми", - добавила она.

Посол добавил, что США согласны с тем, что ситуация вокруг Запорожской АЭС опасна и что Вашингтон поддерживает создание демилитаризованной области вокруг нее.

Как сообщалось, в субботу, 17 сентября, Байден предупредил российского лидера Владимира Путина об очень серьезных последствиях, если Россия применит ядерное оружие.