Кремль отвергает обвинения Украины в массовых убийствах

В этом месяце украинская армия восстановила контроль над Изюмом и другими городами на востоке Украины, нарушив цепочки снабжения российских войск и обнаружив массовые захоронения.

Украинские мирные жители на освобожденных территориях свидетельствовали агентству AFP о жестокости российских войск.

В Купянске, который находится рядом с линией фронта, местный житель рассказал AFP, что российские солдаты пытали, так как подозревали в передаче информации украинской армии.

"Один человек держал меня за руку, а другой бил меня металлическим прутом по руке. Били по два часа почти каждый день. В какой-то момент я потерял сознание. Я потерял много крови", - сказал мужчина.

На прошлой неделе Киев сообщил, что в освобожденном городе обнаружены братские могилы с более чем 400 телами. В одном из таких захоронений были найдены тела украинских солдат со связанными за спиной руками.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это ложью, а пророссийские ополченцы на востоке Украины заявили, что более десяти человек были убиты в ходе "карательной атаки" украинской армии в Донецке.

Между тем, украинское агентство по атомной энергии "Энергоатом" сообщило, что Россия ночью обстреляла Южно-Украинскую АЭС.

Агентство опубликовало фото, на котором видно двухметровую яму, куда попала российская ракета. В результате стрельбы никто из сотрудников АЭС не пострадал.

"Россия угрожает всему миру. Мы должны остановить ее, пока не стало слишком поздно", - предупредил президент Украины Владимир Зеленский.