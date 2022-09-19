В понедельник, 19 сентября, местные СМИ сообщили, что в результате артиллерийского обстрела в подконтрольном России городе Донецке на востоке Украины погибли по меньшей мере 13 человек.
Власти Донецка: в результате обстрела погибли 13 человек
Власти Донецка: в результате обстрела погибли 13 человек
Два снаряда попали в автобусную остановку и ближайший магазин.
Количество пострадавших пока не известно.
Местные власти, назначенные Москвой, обвинили украинских военных в стрельбе, но эти обвинения не подтверждены.
ВСУ информацию об обстрелах также не комментировали
Киев регулярно отвергает такие обвинения и обвиняет Москву в стрельбе по подконтрольным территориям, чтобы дать своим средствам массовой информации повод к пропаганде против Украины.
Российские силы контролируют Донецк с 2014 года.
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