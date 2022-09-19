Власти Донецка: в результате обстрела погибли 13 человек

Два снаряда попали в автобусную остановку и ближайший магазин.

Количество пострадавших пока не известно.

Местные власти, назначенные Москвой, обвинили украинских военных в стрельбе, но эти обвинения не подтверждены.

ВСУ информацию об обстрелах также не комментировали

Киев регулярно отвергает такие обвинения и обвиняет Москву в стрельбе по подконтрольным территориям, чтобы дать своим средствам массовой информации повод к пропаганде против Украины.

Российские силы контролируют Донецк с 2014 года.