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Власти Донецка: в результате обстрела погибли 13 человек

rus.tvnet.lv
Власти Донецка: в результате обстрела погибли 13 человек
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Донецк. Иллюстративное фото
Донецк. Иллюстративное фото Фото: Alexei Alexandrov/AP

В понедельник, 19 сентября, местные СМИ сообщили, что в результате артиллерийского обстрела в подконтрольном России городе Донецке на востоке Украины погибли по меньшей мере 13 человек.

Два снаряда попали в автобусную остановку и ближайший магазин.

Количество пострадавших пока не известно.

Местные власти, назначенные Москвой, обвинили украинских военных в стрельбе, но эти обвинения не подтверждены.

ВСУ информацию об обстрелах также не комментировали

Киев регулярно отвергает такие обвинения и обвиняет Москву в стрельбе по подконтрольным территориям, чтобы дать своим средствам массовой информации повод к пропаганде против Украины.

Российские силы контролируют Донецк с 2014 года.

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