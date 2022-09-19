В Резекне жители "попрощались" с памятником, был начат административный процесс

В выходные некоторые жители города попрощались с памятником "Алешей", возложив букеты цветов с георгиевскими лентами, использование которых запрещено в общественных местах. По этому факту начат административный процесс, и виновные разыскиваются с помощью видеозаписей с камер видеонаблюдения.

Полиция заявляет, что с теми, кто призывал к этому прощанию, будут работать совместно со Службой государственной безопасности VDD - "с этими людьми ведутся разговоры".

Однако, по данным полиции, несанкционированного собрания не было, личности около десяти присутствовавших при этом были установлены.

Косвенное приглашение с пометкой о том, что "в ближайшее время планируется снос памятника", было опубликовано на странице "Наш Резекне", за которой следят 15 тысяч пользователей Facebook.

По поводу сноса памятника в муниципалитете пояснили, что "все происходит в соответствии с законом" и в настоящее время согласовывается план действий. Потенциальный подрядчик, который произведет демонтаж, найден, но договор на выполнение работ еще не заключен.

Как сообщалось, летом Сейм принял закон, который предусматривает, что объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы до 15 ноября.

25 августа в Риге, в парке Победы, снесли самый большой в Прибалтике памятник советской эпохи, демонтировав последний элемент его комплекса — 79-метровый обелиск.