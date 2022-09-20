ВИДЕО ⟩ Из-за очень глубокого рассечения досрочно был прерван главный бой на турнире UFC

Бой Сэндхагена и Ядонга стал главным событием вечера на турнире UFC Fight Night 210. Правда, перед пятым раундом бой был остановлен из-за рассечения у китайца.

Если бы решение о результате поединка принимали судьи, то его исход мог бы быть очень интересным, ведь перед финальным раундом двое судей увидели ничью (38-38), а вот третий судья считал, что Сэндхаген лидирует со счётом 39-37.

Сэндхаген закончил четвёртый раунд в доминирующей позиции в партере. После окончания раунда судья Херб Дин вызвал в октагон медика, который объявил, что Ядонг не может продолжать бой.

Видео: Бой Кори Сэндхагена и Ядонга Сонга остановлен

Внимание - видео содержит неприятные кадры

После боя Ядонг признался в своём Twitter-аккаунте, что ничего не видел левым глазом из-за рассечения.

"Из-за рассечения я ничего не мог видеть. Отдаю должное Кори Сэндхагену за этот удар локтем. Это был не мой вечер, но получился хороший бой. Я скоро вернусь", - написал китайский боец в своём Twitter.

Таким образом, 30-летний Сэндхаген одержал победу техническим нокаутом. Его текущий профессиональный рекорд в ММА - 15 побед при 4 поражениях. Для 24-летнего Ядонга это было седьмое поражение в 26 поединках.