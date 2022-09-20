За сутки выявлено 1313 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека

Умершие входили в возрастную категорию от 60 до 69 лет.

Двое умерших были вакцинированы, один не завершил курс вакцинации или не был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 784 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 5316 лабораторных тестов на Covid-19, 24,7% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 917 595 человека, умерли 5974 человека.