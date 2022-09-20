ISW: Наступление ВСУ вызывает панику в армии РФ и Кремле

Тот факт, что в понедельник, 19 сентября, органы управления на оккупированном Россией востоке Украины начали обсуждать необходимость аннексии этих регионов, свидетельствует о том, что контратаки Украины вызывают панику у неприятеля, в том числе и у лиц, принимающих решения в Кремле.

По мнению аналитиков ISW, у российского руководства не хватает средств, чтобы остановить украинские войска, которые в Луганской области уже наступают через реку Оскол.

Кремль может полагать, что частичная аннексия Донецкой и Луганской областей может дать толчок к вербовке новых сил как в России, так и на аннексированных территориях Украины.

По данным ISW, российская армия пытается мобилизовать дополнительные силы из всех потенциальных источников, чтобы усилить "значительно деморализованные части", однако не в состоянии создать значительные боевые возможности.

Галерея: Война в Украине. 2022 год