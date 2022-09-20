VID арестовал счета предприятия Ditton piavadkēžu rūpnīca

В сообщении говорится, что 15 сентября Ditton pievadķēžu rūpnīca получила уведомление от обслуживающих компанию банков о том, что банковские операции, связанные с оплатой обязательств предприятия перед третьими лицами, приостановлены в соответствии с приказом VID.

Завод Ditton pievadķēžu rūpnīca не получил от VID никаких объяснений в данной связи.

В сообщении говорится, что по состоянию на 15 сентября Ditton pievadķēžu rūpnīca не имеет долгов по налогам, администрируемым VID.

В сообщении утверждается, что 16 сентября предприятие отправило VID предложение связаться, но до вторника, 20 сентября, ответа от VID не поступало.

Из информации, размещенной на сайте Firmas.lv, следует, что решением VID от 21 апреля 2022 года к Ditton pievadķēžu rūpnīca применен запрет на регистрацию, перерегистрацию, продление и изменение коммерческих залогов в Регистре коммерческих залогов.

Уже сообщалось, что оборот завода по производству приводных цепей Ditton pievadķēžu rūpnīca в первом полугодии текущего года составил 2,488 млн евро, что на 0,4% больше, чем в тот же период 2021 года, а прибыль компании достигла 119 676 евро - вдвое больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Акции предприятия котируются во втором списке фондовой биржи Nasdaq Riga.