Кто такая Клара Чиа Марти, которая разрушила семью Шакиры и Пике?

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, но не состояли в официальном браке. У пары двое сыновей - Милан (2013 г. р.) и Саша (2015 г. р.).

Футболист "Барселоны" довольно быстро показал свою новую возлюбленную, которая на 22 года моложе Шакиры.

The Sun пишет, что, будучи студенткой, изучающей связи с общественностью, 23-летняя Клара познакомилась с Жераром на одном из совместных мероприятий, после которого девушка получила предложение перейти на работу в медийно-инвестиционную группу Пике Kosmos.

По другой версии, девушка подрабатывала официанткой в ночном клубе, где её и приметил футболист, а узнав, что она занимается PR, пригласил на работу в свою компанию, где и развивались их отношения.

В любом случае Жерар запал на девушку с первого взгляда и нарушил все обещания и клятвы, которые ранее давал Шакире.

После того, как её имя стало всплывать в медиа, Клара сделала свои страницы в соцсетях закрытыми, но фанаты нашли фото девушки.