В понедельник, 19 сентября, незадолго до 14 часов муниципальная полиция Риги получила вызов от сотрудницы школы, которая рассказала, что школьная медсестра находится на рабочем месте в состоянии такого сильного алкогольного опьянения, что не может самостоятельно передвигаться и выполнять рабочие обязанности.
Более четырех промилле! Полиция обнаружила в рижской школе очень пьяную медсестру
На месте происшествия стражей порядка встретили работники школы, которые провели их до кабинета медсестры.
В кабинете была встречена медсестра учреждения, которая лежала на кушетке в нижнем белье и накрывшись одеялом. Сотрудники полиции разбудили женщину.
В ходе беседы было констатировано, что женщина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, после чего полицейские провели проверку концентрации алкоголя в ее выдохе - алкометр показал 4,09 промилле.
Женщина пояснила, что ничего плохого не делала и чувствует себя хорошо, поэтому от медицинской помощи отказалась.
У стражей порядка возникли подозрения, что женщина в таком состоянии не сможет самостоятельно добраться до дома, поэтому было принято решение доставить ее по месту жительства.
В сотрудничестве с персоналом школы медсестру вывели из учебного заведения через служебный выход и усадили в оперативный транспорт.
Полиция начала административный процесс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!