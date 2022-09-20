Более четырех промилле! Полиция обнаружила в рижской школе очень пьяную медсестру

На месте происшествия стражей порядка встретили работники школы, которые провели их до кабинета медсестры.

В кабинете была встречена медсестра учреждения, которая лежала на кушетке в нижнем белье и накрывшись одеялом. Сотрудники полиции разбудили женщину.

В ходе беседы было констатировано, что женщина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, после чего полицейские провели проверку концентрации алкоголя в ее выдохе - алкометр показал 4,09 промилле.

Женщина пояснила, что ничего плохого не делала и чувствует себя хорошо, поэтому от медицинской помощи отказалась.

У стражей порядка возникли подозрения, что женщина в таком состоянии не сможет самостоятельно добраться до дома, поэтому было принято решение доставить ее по месту жительства.

В сотрудничестве с персоналом школы медсестру вывели из учебного заведения через служебный выход и усадили в оперативный транспорт.

Полиция начала административный процесс.