Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сборная России не будет принимать участие в жеребьёвке отборочного этапа Чемпионата Европы 2024 года. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте РФС.
Сборная России по футболу пропустит Евро-2024
Таким образом, сборная России пропустит Евро-2024.
"Причина - февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления",
- говорится в заявлении футбольного союза. - Решение УЕФА было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, который в июле отказал в удовлетворении апелляции. В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты".
Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия).
Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.
Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.
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