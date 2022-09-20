Сборная России по футболу пропустит Евро-2024

Таким образом, сборная России пропустит Евро-2024.

"Причина - февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления",

- говорится в заявлении футбольного союза. - Решение УЕФА было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, который в июле отказал в удовлетворении апелляции. В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты".

Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.

Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.