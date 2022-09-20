Президент России Владимир Путин во вторник, 20 сентября, выступит со специальным обращением по поводу "референдумов" на оккупированных Россией территориях Украины, сообщают российские СМИ.
СМИ: В ближайшие часы Путин выступит с важным обращением
Кроме того, возможно, с обращением выступит и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Подробности их речей пока неизвестны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков с комментариями не выступил.
Financial Times отмечает, что в последний раз Путин выступал с подобным обращением в феврале, когда сообщил о начале "специальной военной операции" в Украине.
Напомним, во вторник, 20 сентября, из оккупированных Россией территорий Украины стали звучать призывы о проведении "референдумов" о присоединении к РФ.
Сепаратисты Донбасса напуганы украинским контрнаступлением и потому в очередной раз умоляют Россию аннексировать оккупированные украинские территории, что позволит Кремлю начать новый виток войны, заявил глава Луганской области Сергей Гайдай.
Глава ДНР Денис Пушилин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику совместно провести "референдумы" о присоединении двух этих непризнанных международным сообществом образований к России.
В понедельник вечером Пушилин опубликовал видеозапись своего телефонного разговора с Пасечником, в котором идет речь о подготовке к "референдумам".
"У меня предложение объединить усилия, чтобы выработали алгоритм действий, который позволит начать вопрос о подготовке к референдуму, - говорит Денис Пушилин в трубку. - Нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать".
Позднее стало известно, что "референдумы" в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут одновременно - с 23 по 27 сентября. На те же даты запланированы "референдумы" и на других оккупированных территориях.
Реакция Ринкевича
Глава МИД Эдгар Ринкевич прокомментировал анонсированные "референдумы". Он призвал расширить список санкций и предоставить Украине больше оружия.
"Судя по всему, РФ движется вперед с организацией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, международное общество должно отвергнуть этот шаг, нужно больше санкций, а Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории, мы должны сказать "нет" шантажу РФ", - написал Ринкевич в Twitter.
Apparently #Russia is moving ahead with organising fake referenda in the occupied territories of #Ukraine, international community must reject this move, more sanctions must follow and Ukraine must get more weapons to liberate its territory, we must say no to Russian blackmail— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 20, 2022
Прокомментировали информацию о "референдумах" и известные политические деятели:
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