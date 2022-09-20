Правительство приняло ряд важных решений по поводу предстоящего отопительного сезона, а власти оккупированных Россией украинских территорий объявили о проведении референдума о присоединении к РФ. Об этом и не только - в нашей ежедневной подборке, рассказываем о главном за вторник, 20 сентября.
Главное за 20 сентября ⟩ Обращение Путина, важные решения правительства и интервью Левитса Гордону
Новости Латвии:
Учитывая высокую инфляцию и удорожание энергоресурсов, правительство во вторник, 20 сентября, поддержало двухмесячные надбавки к пособиям пенсионерам, инвалидам, лицам, потерявшим кормильца, и лицам, имеющим детей на иждивении.
Программа "Объединенного списка" не рекомендуется людям с диабетом - уж слишком сладкую картину будущего она рисует. При этом там практически нет не то чтобы конкретных предложений, а просто идей, способствующих приближению к этому идеалу. А сам идеал, конечно, красивый.
В целях снижения расхода энергоресурсов на отопление жилых помещений правительство во вторник разрешило снижение температуры отопления и температуры горячей воды в этом отопительном сезоне.
Расходы на введение Службы государственной обороны (СГО) не малы, однако для Латвии один месяц войны обошелся бы примерно в миллиард евро, заявила сегодня на заседании подкомиссии Сейма по всеобъемлющей государственной обороне парламентский секретарь министерства обороны Байба Бледниеце.
Глава МИД Эдгар Ринкевич прокомментировал анонсированные "референдумы" на оккупированных Россией территориях Украины. Он призвал расширить список санкций и предоставить Украине больше оружия.
Пользователь Facebook написал о том, как, превысив максимально разрешенную скорость, получил от Управления безопасности дорожного движения Госполиции Латвии уведомление о штрафе на литовском языке. RUS TVNET обратился за разъяснениями в Государственную полицию.
В понедельник, 19 сентября, незадолго до 14 часов муниципальная полиция Риги получила вызов от сотрудницы школы, которая рассказала, что школьная медсестра находится на рабочем месте в состоянии такого сильного алкогольного опьянения, что не может самостоятельно передвигаться и выполнять рабочие обязанности.
На прошлой неделе сотрудники Государственной полиции в Яунмарупе Марупского края констатировали 51 килограмм марихуаны, общая стоимость которых составляет порядка 500 000 евро.
Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) во вторник, 20 сентября, принял решение о проведении повторной предупредительной забастовки 27 и 28 сентября.
За рубежом:
Президент России Владимир Путин во вторник, 20 сентября, выступит со специальным обращением по поводу "референдумов" на оккупированных Россией территорий Украины, сообщают российские СМИ. Кроме того, возможно, с обращением выступит и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Во вторник, 20 сентября, из оккупированных Россией территорий Украины стали звучать призывы о проведении "референдумов" о присоединении к РФ. Собрали главное, что известно об этом.
Госдума одобрила поправки, предлагающие ввести в Уголовный кодекс России статью о мародерстве в период военного времени - до 15 лет колонии. Кроме того, в УК решили добавить понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также наказание за добровольную сдачу в плен. Мародерство было ранее прописано в Уголовном кодексе РСФСР.
Советский и российский актер и режиссер Сергей Пускепалис попал в ДТП в Ярославской области. В результате аварии 56-летний артист скончался, пишет StarHit.ru. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. По данным "Фонтанки", предварительно, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.
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Дмитрий Медведев, бывший президент России, а ныне зампред Совета безопасности, с 2002 года арендует элитный подмосковный участок земли, рыночная стоимость которого составляет почти полмиллиарда рублей (около 8,5 млн долларов США). Однако он арендует этот участок всего за 1500 рублей (25 долларов США), следует из взломанной переписки и документов вице-губернатора Московской области Игоря Трескова, сообщает издание Insider.
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Интересное чтиво:
15 сентября президент Латвии Эгил Левитс во время своего визита в Киев дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В интервью Левитс прокомментировал военные действия России в Украине, ситуацию с русскоязычным населением в Латвии, а также рассказал, что бы он хотел сказал Путину лично. RUS TVNET собрал главные высказывания президента, а также реакцию пользователей Сети на интервью.
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