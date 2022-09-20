Главное за 20 сентября ⟩ Обращение Путина, важные решения правительства и интервью Левитса Гордону

В понедельник, 19 сентября, незадолго до 14 часов муниципальная полиция Риги получила вызов от сотрудницы школы, которая рассказала, что школьная медсестра находится на рабочем месте в состоянии такого сильного алкогольного опьянения, что не может самостоятельно передвигаться и выполнять рабочие обязанности.

На прошлой неделе сотрудники Государственной полиции в Яунмарупе Марупского края констатировали 51 килограмм марихуаны, общая стоимость которых составляет порядка 500 000 евро.

Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) во вторник, 20 сентября, принял решение о проведении повторной предупредительной забастовки 27 и 28 сентября.

За рубежом:

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 сентября, выступит со специальным обращением по поводу "референдумов" на оккупированных Россией территорий Украины, сообщают российские СМИ. Кроме того, возможно, с обращением выступит и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Во вторник, 20 сентября, из оккупированных Россией территорий Украины стали звучать призывы о проведении "референдумов" о присоединении к РФ. Собрали главное, что известно об этом.

Госдума одобрила поправки, предлагающие ввести в Уголовный кодекс России статью о мародерстве в период военного времени - до 15 лет колонии. Кроме того, в УК решили добавить понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также наказание за добровольную сдачу в плен. Мародерство было ранее прописано в Уголовном кодексе РСФСР.