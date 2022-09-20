На компенсацию расходов за отопление домохозяйствам выделено 20,4 млн евро

Поддержка полагается, если для отопления используются электричество, древесные гранулы, древесные брикеты и дрова.

Финансирование также будет выделено на частичную компенсацию административных расходов, понесенных самоуправлениями в связи с регистрацией и рассмотрением заявлений на получение упомянутой поддержки.

Как сообщалось, закон о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы предусматривает ряд мер по частичному покрытию увеличения расходов населения на теплоснабжение и отопление.

Он призван снизить негативное социально-экономическое влияние на доходы населения, связанное с беспрецедентно быстрым ростом цен на энергоносители.

Увеличение стоимости гранул или брикетов компенсируется в размере 50%, если затраты превышают 300 евро за тонну, но не более 100 евро за тонну. С другой стороны, для одного домохозяйства установлен порог поддержки в 10 тонн брикетов или гранул.