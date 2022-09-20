Во вторник, 20 сентября, правительство поддержало выделение 20,4 млн евро на поддержку домохозяйств для компенсации расходов на отопление.
На компенсацию расходов за отопление домохозяйствам выделено 20,4 млн евро
Поддержка полагается, если для отопления используются электричество, древесные гранулы, древесные брикеты и дрова.
Финансирование также будет выделено на частичную компенсацию административных расходов, понесенных самоуправлениями в связи с регистрацией и рассмотрением заявлений на получение упомянутой поддержки.
Как сообщалось, закон о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы предусматривает ряд мер по частичному покрытию увеличения расходов населения на теплоснабжение и отопление.
Он призван снизить негативное социально-экономическое влияние на доходы населения, связанное с беспрецедентно быстрым ростом цен на энергоносители.
Увеличение стоимости гранул или брикетов компенсируется в размере 50%, если затраты превышают 300 евро за тонну, но не более 100 евро за тонну. С другой стороны, для одного домохозяйства установлен порог поддержки в 10 тонн брикетов или гранул.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!