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Зеленский: украинские власти не изменят свои позиции из-за "шума" от России

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Зеленский: украинские власти не изменят свои позиции из-за "шума" от России
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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Dimitar Dilkoff

Украина не изменит свои позиции на фоне объявлений о "референдумах" на захваченных Россией территориях и ожидании возможной мобилизации в РФ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 20 сентября, пишет "Медуза".

"Конечно, сегодня достаточно шумные новости из России. Много вопросов на этот счет. Но что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции - четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей.

Больше поддержки для Вооруженных сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для Службы безопасности Украины, Нацгвардии, полиции, пограничников - для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность", - сказал он (цитата "Медузы").

Зеленский отметил, ситуация на передовой говорит о том, что инициатива - за Украиной.

Украинские власти не изменят свои позиции "от шума или каких-либо анонсов откуда-то", добавил он.

"Мы информируем всех субъектов международных отношений о происходящем. И видим понимание не только от наших партнеров, но и от тех государств, которые пытались держаться в стороне от нашей борьбы. Будут шаги в поддержку Украины в таких обстоятельствах и от ключевых международных объединений", - заявил президент Украины.

Уже сообщалось, что 20 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в оккупированных Запорожской и Херсонской областях заявили о планах провести "референдумы о присоединении к России". Они пройдут 23-27 сентября.

Также 20 сентября российские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин выступит со специальным обращением по поводу "референдумов" на оккупированных Россией территориях Украины. После 22 часов российские телеканалы RT и Первый канал удалили анонсы трансляции обращения Путина. По информации Forbes и Baza, показ обращения отложили на утро 21 сентября.

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