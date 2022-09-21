Зеленский: украинские власти не изменят свои позиции из-за "шума" от России

"Конечно, сегодня достаточно шумные новости из России. Много вопросов на этот счет. Но что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции - четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей.

Больше поддержки для Вооруженных сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для Службы безопасности Украины, Нацгвардии, полиции, пограничников - для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность", - сказал он (цитата "Медузы").

Зеленский отметил, ситуация на передовой говорит о том, что инициатива - за Украиной.

Украинские власти не изменят свои позиции "от шума или каких-либо анонсов откуда-то", добавил он.

"Мы информируем всех субъектов международных отношений о происходящем. И видим понимание не только от наших партнеров, но и от тех государств, которые пытались держаться в стороне от нашей борьбы. Будут шаги в поддержку Украины в таких обстоятельствах и от ключевых международных объединений", - заявил президент Украины.

Уже сообщалось, что 20 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в оккупированных Запорожской и Херсонской областях заявили о планах провести "референдумы о присоединении к России". Они пройдут 23-27 сентября.

Также 20 сентября российские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин выступит со специальным обращением по поводу "референдумов" на оккупированных Россией территориях Украины. После 22 часов российские телеканалы RT и Первый канал удалили анонсы трансляции обращения Путина. По информации Forbes и Baza, показ обращения отложили на утро 21 сентября.