Латвию посетит президент УЕФА Чеферин

Чеферин посетит Латвию 21 и 22 сентября, и основной целью визита будет обсуждение вопроса о строительстве национального футбольного стадиона в Риге.

В ходе визита Чеферин и президент ЛФФ Вадим Ляшенко встретятся с высокопоставленными должностными лицами, в том числе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и председателем Рижской думы Мартиньшем Стакисом.

В завершение визита Чеферин посетит матч Лиги наций УЕФА на стадионе "Сконто", где сборная Латвии сыграет с командой Молдовы за первое место в группе.

"В настоящее время Латвия является единственной страной в Европе, которая не имеет собственного футбольного стадиона. Этот вопрос стоит на повестке дня уже много лет, и его актуальность только растет. Для успешного строительства футбольного стадиона в Риге необходимо сотрудничество самоуправлений, государства и международных футбольных организаций", - говорится в заявлении ЛФФ.

Это будет второй визит Чеферина в Латвию. Первый состоялся летом 2018 года.