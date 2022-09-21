Выборы в Латвии приближаются семимильными шагами. Политические дебаты на RUS TVNET вышли на финишную прямую. В среду, 21 сентября, в эфире "Кто вам платит?/Дебаты" сошлись представители Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и отколовшегося от него и обросшего новыми партнерами "Объединенного списка". Постарались понять, в чем принципиальные различия между партиями, претендующими перешагнуть пятипроцентный барьер и попасть в Сейм.
Кто вам платит? Дебаты ⟩ Призыв, час Х и раскол из-за Лембергса. Обсуждают СЗК и "Объединенный список"
Призыв, час Х и раскол из-за Лембергса. Обсуждают СЗК и "Объединенный список"
Как прозвучало в серии статей Артема Липина "Понятные выборы", СЗК в прямом смысле был союзом зеленых (Латвийская зеленая партия) и крестьян (Крестьянский союз Латвии). Но в мае этого года Латвийская зеленая партия вышла из СЗК. С ними же ушла и Лиепайская партия, и вместе с Латвийским объединением регионов они организовали "Объединенный список". При этом СЗК свое название решили не менять, хотя теперь они фактически союз Вентспилса и крестьян. Кандидатом в премьер-министры от СЗК значится Айварс Лембергс, несмотря на то, что его обвиняют в коррупционных преступлениях. Это и стало одной из главных причин раскола в СЗК.
Гости эфира:
- Дидзис Шмитс - депутат Сейма, баллотируется от партии "Объединенный список";
- Нормунд Аудзишс - депутат Гулбенской краевой думы, баллотируется от СЗК.
Темы эфира:
- О гостях эфира и их позициях по принципиальным вопросам;
- Частичная мобилизация в России и последствия для Латвии. О безопасности в регионе;
- Призыв на службу государственной обороны в Латвии - аргументы за и против;
- Как Латвии подготовиться к часу Х;
- В чем кардинальные различия партий, так схожих по своим политическим программам;
- Обе партии показывают относительно высокие рейтинги (по крайней мере, согласно прогнозам, обе имеют шанс пройти в Сейм) - кто электорат этих партий и почему?
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