Кто вам платит? Дебаты ⟩ Призыв, час Х и раскол из-за Лембергса. Обсуждают СЗК и "Объединенный список"

Как прозвучало в серии статей Артема Липина "Понятные выборы", СЗК в прямом смысле был союзом зеленых (Латвийская зеленая партия) и крестьян (Крестьянский союз Латвии). Но в мае этого года Латвийская зеленая партия вышла из СЗК. С ними же ушла и Лиепайская партия, и вместе с Латвийским объединением регионов они организовали "Объединенный список". При этом СЗК свое название решили не менять, хотя теперь они фактически союз Вентспилса и крестьян. Кандидатом в премьер-министры от СЗК значится Айварс Лембергс, несмотря на то, что его обвиняют в коррупционных преступлениях. Это и стало одной из главных причин раскола в СЗК.