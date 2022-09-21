UFC впервые в истории подписал контракт с несовершеннолетним

Росас-младший в ночь на среду победил 25-летнего мексиканца Мандро Гутьерреса единогласным решением судей, а глава UFC Дэйна Уайт назвал 17-летнего бойца очень талантливым и особенным.

За время своей карьеры он провёл шесть боёв в смешанных единоборствах и во всех одержал победы.

Таким образом, Росас-младший стал самым молодым бойцом в истории промоушена. До этого самым молодым бойцом в истории UFC был Чейз Хупер, который дебютировал в 2019 году в возрасте 19 лет.

"Здесь нет места для дискуссий. Мы даже не обсуждали это [присуждение контракта Росасу]. Я никогда не видел ничего подобного. Он очень талантлив. Он что-то уникальное", - сказал Уайт.

Росасу 8 октября исполнится 18 лет, поэтому, вероятность того, что несовершеннолетний боец ​​​​впервые будет драться в UFC, довольно мала. Правда, за эти годы в UFC происходили разные "чудеса". Например, два боя Хамзата Чимаева с интервалом в десять дней в 2020 году.