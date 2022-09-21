Фото ⟩ В России начались акции против мобилизации

7×7 пишет, несколько десятков человек вышли на акции в Иркутске и Улан-Удэ. Также есть сообщения об акциях в Хабаровске и Якутске.

В Иркутске, согласно сообщениям Telegram-канала "Иркутск анархистский", силовики разогнали акцию, задержав некоторое количество людей. В других городах, как сообщается, полиция разговаривает с участниками, проверяя документы и предлагая разойтись.

Уже сообщалось, что движение "Весна" призвало к всероссийской акции протеста против мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.

Активисты призывают жителей собраться в 19:00 21 сентября в центре своих городов.

Напомним, в России будет объявлена частичная мобилизация в вооруженных силах, сообщил в среду президент РФ Владимир Путин.

По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт.

По словам Путина, призывники пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в часть.