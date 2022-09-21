В российских городах начались акции против мобилизации, объявленной Владимиром Путиным 21 сентября, пишет "Медуза".
Фото ⟩ В России начались акции против мобилизации
7×7 пишет, несколько десятков человек вышли на акции в Иркутске и Улан-Удэ. Также есть сообщения об акциях в Хабаровске и Якутске.
В Иркутске, согласно сообщениям Telegram-канала "Иркутск анархистский", силовики разогнали акцию, задержав некоторое количество людей. В других городах, как сообщается, полиция разговаривает с участниками, проверяя документы и предлагая разойтись.
Уже сообщалось, что движение "Весна" призвало к всероссийской акции протеста против мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.
Активисты призывают жителей собраться в 19:00 21 сентября в центре своих городов.
Напомним, в России будет объявлена частичная мобилизация в вооруженных силах, сообщил в среду президент РФ Владимир Путин.
По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт.
По словам Путина, призывники пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в часть.
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