Фото ⟩ В России проходят акции против мобилизации

Пока акции не слишком многочисленные, сообщает Русская служба BBC. Многие вышли с плакатами "Нет мобилизации". Женщины требуют не трогать их мужей, сыновей и братьев.

В Новосибирске на разгон акции вышел полицейский ОМОН. По оценке самих активистов в акции участвуют около 100 человек.

В Красноярске тоже начались задержания. По данным "Медузы" задержано от 10 до 30 человек.

В Уфе полицейский догнал одного из протестующих.

На 21:40 вечера задержали 1026 человек на акциях против мобилизации, как сообщает проект "ОВД-Инфо"

На первые места по количеству задержанных людей уверенно вышли Москва (394 человека) и Санкт-Петербург (376 человек). Количество задержанных стремительно растет, пишет правозащитный проект.

Ранее сегодня прокуратура Москвы угрожала, что участникам этих антивоенных акций грозит до 15 лет лишения свободы.

Галерея: россияне выступают против мобилизации

Уже сообщалось, что движение "Весна" призвало к всероссийской акции протеста против мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Активисты призывают жителей собраться в 19:00 21 сентября в центре своих городов.

Напомним, в России будет объявлена частичная мобилизация в вооруженных силах, сообщил в среду президент РФ Владимир Путин.

По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт.

По словам Путина, призывники пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в часть.