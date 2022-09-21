Главная новость дня - это частичная мобилизация в России, об этой и других новостях среды, 21 сентября, расскажет RUS TVNET.
ГЛАВНОЕ ЗА 21 СЕНТЯБРЯ ⟩ Мобилизация в России, акции протеста и крупная авария в Риге
Новости Латвии:
Выборы в Латвии приближаются семимильными шагами. Политические дебаты на RUS TVNET выходят на финишную прямую. Сегодня в эфире "Кто вам платит?/Дебаты" сойдутся представители Союза зеленых и крестьян (СЗК) и отколовшегося от него и обросшего новыми партнерами "Объединенного списка". Постараемся понять, в чем принципиальные различия между партиями, претендующими перешагнуть пятипроцентный барьер и попасть в Сейм.
В среду, 21 сентября, в 13:00 в Государственную полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Риге, в Пардаугаве, у торгового центра Spice.
Вечер 11 августа семья Людмилы (имя изменено. - Прим. ред.) встретила в страхе за ее жизнь. Как человек с высоким давлением накануне женщина проходила ежегодное мониторирование по Холтеру - метод исследования, с помощью которого можно выявить нарушения ритма сердца. Со слов пациентки, по результатам обследования сотрудница медицинского центра позвонила с рекомендацией "срочно вызвать неотложную помощь".
Латвия не будет выдавать гуманитарные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам, сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.
Проигнорировав возражения юридического бюро Сейма, юридическая комиссия парламента в среду, 21 сентября, решила вынести на первое чтение разработанный "Консервативными" законопроект об обеспечении статуса латышского языка как единственного государственного.
Государственная полиция завершила расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Бабитской волости Марупского края на шоссе Рига - Лиепая, где в результате столкновения нескольких транспортных средств погибли водители двух автомобилей.
900 000 евро, собранные в Латвии на закупку турецкого военного беспилотника Bayraktar для украинской армии, будут направлены на закупку беспилотников производства местной компании Atlas Aerospace, заявили организаторы акции и министр обороны Артис Пабрикс.
Государственная полиция пресекла деятельность организованной группы, оказывавшей профессиональную услугу по отмыванию денег в Латвии, используя разветвленную сеть "денежных мулов", насчитывающую более 90 человек.
За рубежом:
В среду, 21 сентября, в российских СМИ показали специальное обращение президента РФ Владимира Путина по поводу "референдумов" на оккупированных Россией территориях Украины. Этого обращения ждали с 20 сентября. RUS TVNET собрал главное.
В российских городах начались акции против мобилизации, объявленной Владимиром Путиным 21 сентября.
24-27 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей планируются "референдумы" о присоединении к России. Спешная подготовка к голосованию, о котором объявили всего за четыре дня до проведения, проходит на фоне принятия в России законов, которые ужесточают наказания за преступления "в военное время".
В среду, 21 сентября, Владимир Путин выступил с важным обращением и объявил частичную мобилизацию в России. Сразу после этого с обращением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В Польше разгорелся политический скандал вокруг журналистского расследования, которое показало, что парламентская комиссия, расследовавшая обстоятельства "смоленской катастрофы" 2010 года, могла утаить от общественности часть существенных данных о крушении президентского самолета.
В России военкоматы Санкт-Петербурга и Москвы уже начали массовую рассылку повесток гражданам о призыве в армию, сообщил глава Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в мессенджере Telegram.
Турецкие авиалинии объявили, что все билеты в один конец из России в Турцию в среду, 21 сентября, были распроданы, а интернет-издание The Village сообщает в своем Telegram-канале, что билетов на прямые рейсы из Москвы в Алматы и Дубай больше нет.
Интересное чтиво:
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Весь вторник, 20 сентября, мир ждал обращения российского президента Владимира Путина, но дождался его только утром в среду, 21 сентября (в нем российский лидер рассказал о начале частичной мобилизации). Мы собрали самые яркие высказывания по поводу ожидания речи Путина в интернете.
Российская журналистка, корреспондент и телеведущая, бывшая сотрудника федеральоного "Первого канала" Жанна Агалакова написала в своем Facebook, что отказывается от полученных государственных наград и отправляет их почтой в Кремль.
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