ГЛАВНОЕ ЗА 21 СЕНТЯБРЯ ⟩ Мобилизация в России, акции протеста и крупная авария в Риге

В Польше разгорелся политический скандал вокруг журналистского расследования, которое показало, что парламентская комиссия, расследовавшая обстоятельства "смоленской катастрофы" 2010 года, могла утаить от общественности часть существенных данных о крушении президентского самолета.

В России военкоматы Санкт-Петербурга и Москвы уже начали массовую рассылку повесток гражданам о призыве в армию, сообщил глава Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в мессенджере Telegram.

Турецкие авиалинии объявили, что все билеты в один конец из России в Турцию в среду, 21 сентября, были распроданы, а интернет-издание The Village сообщает в своем Telegram-канале, что билетов на прямые рейсы из Москвы в Алматы и Дубай больше нет.

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Лаура Перголиццы, более известная как LP - это "вкусный" поп с элементами рока, кантри и альтернативной музыки, который приправлен фирменной хрипотцой исполнительницы.

На YouTube-канале российской актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой вышло интервью с актрисой Агатой Муцениеце. Не последнюю роль в разговоре сыграла недавняя свадьба ее экс-супруга Павла Прилучного.

Весь вторник, 20 сентября, мир ждал обращения российского президента Владимира Путина, но дождался его только утром в среду, 21 сентября (в нем российский лидер рассказал о начале частичной мобилизации). Мы собрали самые яркие высказывания по поводу ожидания речи Путина в интернете.

Российская журналистка, корреспондент и телеведущая, бывшая сотрудника федеральоного "Первого канала" Жанна Агалакова написала в своем Facebook, что отказывается от полученных государственных наград и отправляет их почтой в Кремль.