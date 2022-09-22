В середине сентября в Риге прошёл этап Гран-при ISU по фигурному катанию, на котором выступила Мария Хоакина Рейкдаль из Бразилии. Фигуристка заняла предпоследнее место, но всё равно наделала много шума в социальных сетях.
ВИДЕО ⟩ В Риге выступила фигуристка-трансгендер. Ей 14 лет
Дело в том, что это первый случай в этом виде спорта, когда на профессиональном международном турнире выступал трансгендер.
Мальчика по имени Жоао в 6-летнем возрасте усыновила однополая пара Клебер Рейкдал и Густаво Кавальканти. Вместе с ним они взяли из приюта его брата и сестру - мальчика по имени Карлос и девочку Талию. В новом доме дети сразу почувствовали себя любимыми.
Позже координатор приюта сообщил родителям, что Жоао приехал к ним "девочкой". Для новых родителей это стало шоком, так как они стригли ему волосы, покупали футболки и штаны, а также общались как с мальчиком.
Жоао выглядел грустным, не смотрел на себя в зеркало и даже пытался проколоть себе уши. После того, как родители поняли, что имеют дело с трансгендером, они нашли ребёнку психолога.
Взрослые были в смятении, но затем приняли дочь как есть, и она сама выбрала себе новое имя. После выяснения ситуации Жоао называли уже Марией Хоакиной - в честь героини детского сериала.
"Когда люди узнают, что это Мария и что она попала в однополую семью, что у неё два отца, всё это будто делает нелегитимным её существование. Они думают, что она такая из-за нашего влияния", - цитирует родителей Марии Sports.ru.
Новые родители девочки являются тренерами по фигурному катанию, поэтому неудивительно, что Мария выбрала именно этот спорт. Первые наряды фигуристки были чем-то средним между платьями и нарядами для мальчиков. А дикторы на соревнованиях продолжали объявлять её по старому имени - Жоао.
Мария быстро прогрессировала и на сегодняшний день является двукратной чемпионкой Бразилии среди юниоров. В этом сезоне она победила на турнире Open América Latina и отобралась на юниорскую серию Гран-при.
Дебют на этапе в Риге получился не таким впечатляющим, как в Южной Америке. Мария заняла 33-е место из 34 участниц, опередив только спортсменку из Эквадора Валентину Куэву.
Видео: Выступление Марии в Риге
В Риге спортсменка набрала за короткую и произвольную программы суммарно 79,45 балла. Победительницей турнира стала южнокорейская фигуристка Чжи А Син, набравшая 194,68 балла. Второе место заняла американка Сохо Ли (185,92), третье - японка Ами Накаи (185,62).
До 12 лет Мария не принимала гормональные препараты, так как уровень её тестостерона отвечал требованиям ISU и других спортивных организаций. Сейчас девочка принимает лекарства, которые должны подавить в ней тестостерон во время полового созревания.
"Мария принимает блокаторы полового созревания, поэтому у неё не разовьются вторичные признаки пола, который она не признаёт, у неё будет спокойное детство", - уверяют родители.
Сама Мария стремится в олимпийскую сборную и мечтает об Играх-2026 в Италии. К тому моменту ей исполнится уже 18.
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