ВИДЕО ⟩ В Риге выступила фигуристка-трансгендер. Ей 14 лет

"Когда люди узнают, что это Мария и что она попала в однополую семью, что у неё два отца, всё это будто делает нелегитимным её существование. Они думают, что она такая из-за нашего влияния", - цитирует родителей Марии Sports.ru.

Новые родители девочки являются тренерами по фигурному катанию, поэтому неудивительно, что Мария выбрала именно этот спорт. Первые наряды фигуристки были чем-то средним между платьями и нарядами для мальчиков. А дикторы на соревнованиях продолжали объявлять её по старому имени - Жоао.

Мария быстро прогрессировала и на сегодняшний день является двукратной чемпионкой Бразилии среди юниоров. В этом сезоне она победила на турнире Open América Latina и отобралась на юниорскую серию Гран-при.

Дебют на этапе в Риге получился не таким впечатляющим, как в Южной Америке. Мария заняла 33-е место из 34 участниц, опередив только спортсменку из Эквадора Валентину Куэву.

Видео: Выступление Марии в Риге

В Риге спортсменка набрала за короткую и произвольную программы суммарно 79,45 балла. Победительницей турнира стала южнокорейская фигуристка Чжи А Син, набравшая 194,68 балла. Второе место заняла американка Сохо Ли (185,92), третье - японка Ами Накаи (185,62).

До 12 лет Мария не принимала гормональные препараты, так как уровень её тестостерона отвечал требованиям ISU и других спортивных организаций. Сейчас девочка принимает лекарства, которые должны подавить в ней тестостерон во время полового созревания.

"Мария принимает блокаторы полового созревания, поэтому у неё не разовьются вторичные признаки пола, который она не признаёт, у неё будет спокойное детство", - уверяют родители.

Сама Мария стремится в олимпийскую сборную и мечтает об Играх-2026 в Италии. К тому моменту ей исполнится уже 18.