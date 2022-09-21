Зане Бартниеце: Дискомфорт делает нас сильнее

В 27 лет стать членом правления и вести большой медиа-корабль по своему моральному компасу к званию ведущей медиа-группы в Латвии: "Иногда нужно не верить, а просто делать! Конкретные запланированные действия приведут к результатам". Член правления TVNET GRUPA Зане Бартниеце в рамках международной конференции в поддержку женщин Novatore Impact Summit делится опытом, какого быть женщиной-руководителем.
- Как ты решила построить карьеру в СМИ и как оказалась в TVNET GRUPA?
- Мне кажется, если ты доверишься течению, все в жизни происходит так, как должно, и ты попадаешь туда, куда нужно.
Уже в старших классах, когда нужно было выбирать, где учиться дальше, я хотела изучать науку коммуникации (komunikācijas zinības). Помню, была возможность стать "тенью" студента, и я, будучи старшеклассницей, ею воспользовалась и отправилась на факультет социальных наук Латвийского университета. Первая лекция, которую я посетила, была у Роланда Тьярве. Я абсолютно влюбилась в то настроение, которое было на лекции, в творчество и свободу, когда можно проявить себя и как личность, и как журналист.
После средней школы я вернулась туда уже студенткой - с отличием получила степень бакалавра, потом еще и магистра, хотела продолжить обучение в докторантуре, но решила сделать перерыв.
Затем я начала работать в медиа Draugiem Group, которое в то время было одним из крупнейших медиа на рынке. И это был один из лучших опытов в моей жизни, когда я поняла, что такое отличное рабочее место: забота о человеке и нацеленность на результат.
После окончания работы в Draugiem Group у меня было много технологических знаний, чтобы понять, как технологии могут улучшить повседневную жизнь и помочь достигать результата быстрее и проще, и этот опыт мне очень помог в будущем.
Теперь я знаю, что двигаться вперед мне также помогла творческая и свободная среда в компании. И это важно еще и потому, что чем рабочая среда комфортнее и чем сотрудник счастливее, тем счастливее руководство.
И через некоторое время я пришла в TVNET GRUPA. У меня уже было свое видение - сама по себе должность руководителя не была моей целью, скорее, мне было важно то, чего я добьюсь, находясь на этой должности. И в этот момент я поняла, насколько большие изменения я могу сделать со своими ценностями, потому что амбиции были достаточно высоки.
Я очень благодарна своей команде за то, что они меня услышали, что мы были и остаемся на одной волне. И именно поэтому мы там, где мы есть - одна из ведущих медиагрупп в Латвии.
- Ты была очень молода, когда попала в команду руководителей, а также когда стала главой компании. Что было самым трудным и какими были самые большие неожиданности, когда ты приступала к выполнению новых обязанностей?
- Мне было 27 лет. Я даже сегодня иногда не могу в это поверить - молодая дама, которой еще предстоит разобраться в жизни... Но, видимо, у меня были все качества, необходимые для этой должности.
Опыт накапливается в процессе, об этом не стоит беспокоиться. Точно так же и вера в себя возникает в процессе. Если вы не уверены в себе сразу, прыгайте, и уверенность придет сама собой.
Самым сложным в начале для меня было понять, в каком состоянии была компания на тот момент. В финансовом и, надо признать, еще и эмоциональном смысле. А также как далеко и сколько придется "копать". Но я действительно видела наш потенциал, и не было причин, по которым мы не должны были оказаться там, где мы сейчас.
Я помню, как говорила своим коллегам, что мы будем лидерами в Латвии, и в этот момент одна из коллег сказала: "Я съем свой купальник, если так будет". На что я ответила - делаем, тогда поверите! Не прошло много времени до того момента, когда нам пришлось испечь торт с напечатанным на нем купальником и радостно съесть его с шампанским.
Так что - иногда нужно не верить, а делать. Конкретные запланированные действия приведут вас к результату.
Лично мне очень нравятся ситуации дискомфорта, потому что я знаю, что они дают мне возможность расти и развиваться, а самым сложным для меня как для нового руководителя было понять, что не все игроки на рынке играют по правилам. У меня очень высокие внутренние ценности, которые я не нарушу ни ради должности, ни ради денег. Я придерживаюсь этих ценностей, и они делают меня счастливой на этом рабочем месте. Я знаю, что все люди в TVNET GRUPA думают одинаково.
- Что касается команды, похоже, вы сейчас находитесь на одной волне. Что ты поняла - как работать с командой и какие инструменты лучше подходят для достижения наилучших результатов от сотрудников?
- Во-первых, я очень прямолинейна, что вам может нравиться, а может и не нравиться. Никаких игр. Такую же коммуникацию я хочу получать и в ответ. Во-вторых, вероятно, по сравнению с другими руководителями, которых я видела, я много "присутствую" в рабочем процессе. Иногда вплоть до пикселя там, где нужна моя поддержка.
Конечно, я осознаю свои пределы и возможности, я всего лишь человек, но то, что я буду лидером, а не боссом, было ясно мне с первого дня выхода на рынок труда.
Это присутствие очень важно, чтобы быть частью команды, поэтому я и сижу вместе со всеми, у меня нет своего кабинета, приемных часов и тому подобного.
- В одном из интервью ты сказала - чтобы развиваться, нужно выйти из зоны комфорта. Почему ты так думаешь?
- Это мой личный опыт - я видела, как менялись люди, пережившие разные сложные жизненные ситуации, и благодаря этому они развивались как личности.
Не хочу сказать, что любого роста можно достигнуть только через страдание. Но я согласна с тем, что дискомфорт - та зона, в которую не каждый готов отправиться.
Этим руководители отличаются от сотрудников, потому что могут испытывать дискомфорт до пяти раз в день. И чем больше этих дискомфортных ситуаций, тем больше ты сам меняешься, приспосабливаешься, адаптируешься и выживаешь. В конце концов, либо ты меняешься, либо развития нет. Дискомфорт делает нас сильнее.
- Можешь вспомнить ситуацию, когда ты намеренно выталкивала себя из зоны комфорта?
- Это происходит регулярно, каждый день - как в бизнесе. Но в свободное время я также делаю вещи, которые меня пугают. Например, я всегда хотела научиться кататься на лошади. Я не делала этого ни в детстве, ни в подростковом возрасте. Но теперь попробовала, и у меня получилось!
В последнее время выход из зоны комфорта - это еще и путешествия в одиночестве, наедине с собой.
Это началось почти год назад, когда я поехала на конференцию в Португалию и решила остаться там еще на месяц. Я впервые путешествовала одна, многие вещи вызывали дискомфорт, даже географическое понимание, как добраться, все это повергало меня в дискомфорт, когда приходилось искать решения только самой.
По пути я познакомилась со многими интересными людьми, которых могла бы не встретить при других обстоятельствах. Например, в Португалии я встретила семидесятилетнего писателя. Его жена, к сожалению, скончалась, но он в своем возрасте учится серфингу. И такие моменты очень вдохновляют.
Еще важно то, что, становясь старше, мы не должны забывать - люди должны постоянно учиться.
Это мой ход мыслей: держать глаза широко открытыми, учиться, расти и развиваться - как только перестаешь учиться, становишься старым, независимо от возраста!
- Получается, что на должность руководителя ты попала естественным путем, в силу особенностей характера, трудовых способностей и еще по случайности. Как думаешь, к такой должности можно подготовиться? И что бы ты порекомендовала молодым коллегам, которые думают о своей карьере?
- Так как сейчас мы говорим именно о женщинах-руководителях - мы любим все контролировать и предугадывать, но нам следует чаще помнить о главном и просто "отпускать" себя.
И важно понять свое "почему" - почему вы хотите быть лидером?
Важно также тренировать уверенность в себе. Хотя, даже если вам ее не хватает, просто отложите тревогу, идите и делайте, со временем это придет само собой. Как я говорю: "Сделай, потом поверишь".
Также следует привыкнуть к ощущению дискомфорта. Если этого не сделать, ежедневно может быть трудно быстро принимать решения и решать вопросы. Возможно, это можно рассматривать как игру, в которой нужно уметь быстро принимать решения и действовать.
И ни в коем случае не "продавайте" себе аргументы, почему что-то не делать. Просто идите и сделайте это!
Галерея: Зане Бартниеце и TVNET
Разговор с Зане в рамках Mission Executive III можно будет послушать 29 сентября в 17:00 в Instagram. больше информации ищите здесь.
Интервью было проведено в сотрудничестве с ведущей международной компанией по отбору руководителей высшего звена Pedersen & Partners.
Статья подготовлена совместно с Novatore.
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