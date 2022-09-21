Зане Бартниеце: Дискомфорт делает нас сильнее

Опыт накапливается в процессе, об этом не стоит беспокоиться. Точно так же и вера в себя возникает в процессе. Если вы не уверены в себе сразу, прыгайте, и уверенность придет сама собой.

Самым сложным в начале для меня было понять, в каком состоянии была компания на тот момент. В финансовом и, надо признать, еще и эмоциональном смысле. А также как далеко и сколько придется "копать". Но я действительно видела наш потенциал, и не было причин, по которым мы не должны были оказаться там, где мы сейчас.

Я помню, как говорила своим коллегам, что мы будем лидерами в Латвии, и в этот момент одна из коллег сказала: "Я съем свой купальник, если так будет". На что я ответила - делаем, тогда поверите! Не прошло много времени до того момента, когда нам пришлось испечь торт с напечатанным на нем купальником и радостно съесть его с шампанским.

Так что - иногда нужно не верить, а делать. Конкретные запланированные действия приведут вас к результату.

Фото: TVNET/личный архив