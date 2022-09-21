В Бауском районе 16-летний юноша торговал марихуаной

Государственная полиция передала уголовный процесс о продаже запрещенных наркотических средств в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

В ходе специального следственного эксперимента молодой человек продал сотрудникам полиции 7,0340 граммов сушеной марихуаны.

Правоохранители возбудили уголовное дело и провели розыск по факту несанкционированного сбыта наркотических веществ.

У несовершеннолетнего были обнаружены и изъяты 2,6920 грамма сушеной марихуаны, полиэтиленовые пакеты разного размера и приспособление для измельчения марихуаны.

Молодой человек был задержан в соответствии со статьей 264 Уголовно-процессуального кодекса. После получения результатов экспертиз ему был присвоен статус подозреваемого.

Как сообщил представитель полиции, в настоящее время к молодому человеку применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, ранее он не попадал в поле зрения полиции.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.