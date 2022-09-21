Что получит и что потеряет Путин от объявленной им мобилизации

Но в любом случае в частях и соединениях необходимо будет провести боевое слаживание, а также подготовку мобилизованных, большинство из которых, вероятно, уже могли потерять профессиональные военные навыки.

Как рассказал Би-би-си российский военный эксперт, который попросил не называть своего имени, подготовка мобилизованных может занять несколько месяцев.

"У кого в мирной жизни работа с военно-учетной специальностью не связана, им придется нелегко. Говорить, что мы указ подписали, а завтра армия будет другая, некорректно. Через несколько месяцев совершится призыв, и у нас будут там люди. Еще несколько месяцев должно пойти на то, чтобы этих людей превратить в подразделения, части, соединения. Минимум - полгода", - сказал он.

По словам эксперта, мобилизованных, скорее всего, будут задействовать не в боевых действиях, а в тылу - караульной службе и прочих подобных работах.

Правда, те российские "патриотические" эксперты и блогеры, которые уже много недель и даже месяцев призывают объявить мобилизацию, говорят больше о том, что эти силы нужны армии не в тылу, а на фронте, и не через полгода, а уже сейчас.