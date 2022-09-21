Латвийские пограничники: русскоязычных интересуют возможность въезда в Латвию

В основном в последние дни в Латвию на законных основаниях въехали члены семей граждан Латвии и членов семей членов Европейского Союза (ЕС). Прибыли и перевозчики грузов.

Сегодня у граждан России есть возможность более либерального порядка въезда в ЕС через Финляндию. "Пока Финляндия не установит особые условия, она будет страной, через которую российские граждане пытаются попасть в Европу. Недавно принятые ограничения Латвии и Эстонии касаются только пересечения внешней границы. Если человек попадет внутрь Европы, он может отправиться в страну назначения в ЕС через внутренние границы", - отметили в погранохране.

Несмотря на то, что заявление российского режима о частичной мобилизации было сделано только сегодня утром, 21 сентября, русскоязычные лица проявили интерес к въезду в Латвию по телефону еще прошлой ночью, 20 сентября.

"По вопросу частичной мобилизации хочу сообщить комиссии, что прошлой ночью в наш Национальный координационный центр поступило несколько звонков от русскоязычных.