Латвийские пограничники приняли несколько звонков от россиян, которые хотели узнать о возможности въезда в Латвию. Это могло быть связано с объявленной в соседней стране частичной мобилизацией.
Латвийские пограничники: русскоязычных интересуют возможность въезда в Латвию
В основном в последние дни в Латвию на законных основаниях въехали члены семей граждан Латвии и членов семей членов Европейского Союза (ЕС). Прибыли и перевозчики грузов.
Сегодня у граждан России есть возможность более либерального порядка въезда в ЕС через Финляндию. "Пока Финляндия не установит особые условия, она будет страной, через которую российские граждане пытаются попасть в Европу. Недавно принятые ограничения Латвии и Эстонии касаются только пересечения внешней границы. Если человек попадет внутрь Европы, он может отправиться в страну назначения в ЕС через внутренние границы", - отметили в погранохране.
Несмотря на то, что заявление российского режима о частичной мобилизации было сделано только сегодня утром, 21 сентября, русскоязычные лица проявили интерес к въезду в Латвию по телефону еще прошлой ночью, 20 сентября.
"По вопросу частичной мобилизации хочу сообщить комиссии, что прошлой ночью в наш Национальный координационный центр поступило несколько звонков от русскоязычных.
Были ли это звонки из России или другой страны, мы пока не можем это комментировать, но в основном это был вопрос о том, как въехать в Латвию. Мы понимаем, что после конкретного заявления Путина уже есть первый интерес к Латвии и пересечении ее границы", - сказал представитель пограничной охраны.
При этом представитель пограничной охраны спрогнозировал, что, возможно, в ответ на заявление Путина поток въезжающих в Латвию может даже уменьшиться,так как российские пограничники или другие органы на границе могут осуществлять очень адресные проверки для недопущения выезда мобилизуемых. "Пока вдоль зеленой границы таких рисков нет, но как будет развиваться ситуация, покажет время", - добавил он.
Начальник координационного центра Главного управления Государственной погранохраны Янис Лайминьш, также заявил, что граница с Россией "достаточно спокойна" и что в настоящее время не так много незаконных пересечений границы из России.
Также следует учитывать, что пограничники оценивают риски во взаимодействии с органами госбезопасности, выделяют соответствующие силы и на границе построено ограждение.
Если кто-то хочет незаконно пересечь границу и просит убежища после задержания, прошение о предоставлении убежища будет передано в Управление по делам гражданства и миграции для оценки. С начала войны в Украине пограничники зафиксировали только один случай, когда гражданин России после незаконного пересечения границы, попросил убежища, и заявил, что не хочет быть мобилизованным в армию.
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