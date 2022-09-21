В среду утром, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, которая начинается немедленно. Всю среду в социальных сетях ходили слухи о том, что на границе России с Финляндией наблюдались длинные очереди из автомобилей, сообщает финское информационное агентство YLE.
Видео ⟩ Финский пограничник сообщает о ситуации на границе
Ситуация на восточной границе остается спокойной, несмотря на заявление России, подтвердил YLE заместитель командира пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.
"Ничего необычного не наблюдается, движение спокойное", - говорит Луккари.
ВИДЕО: Пользователи соцсетей сообщают о ситуации на границе России с Финляндией
#Breaking: just in - The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022
В течение всей среды в нескольких социальных сетях ходили слухи о том, что в среду, 21 сентября, на восточной границе Финляндии ожидается чрезвычайно большое движение. Среди прочего, в соцсетях поделились кадрами с камер видеонаблюдения, на которых видны очереди из нескольких автомобилей.
A long line of traffic has formed stretching from Moscow to Saint Petersburg and continuing in Finland— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) September 21, 2022
There is Traffic going South out of Moscow and traffic starting from the Russia-Belarus Border to Poland
This is likely due to Putin recently announcing a Partial Mobilization pic.twitter.com/VsB1qKi2Xv
Tiedoksi vaan että nyt on tulossa venäläistä sitten lujasti rajan yli. Onneksi toki henkilöautoilla eikä tankeilla.— Mikko Kärnä 🇫🇮🇺🇦 (@KarnaMikko) September 21, 2022
Olisi kuitenkin varmaan hyvä pohtia, mitä tehdään kun turvapaikkahakemusten jättö alkaa. pic.twitter.com/iVutx3eRp3
Согласно информации, предоставленной пограничными службами, очереди на пограничном пункте являются нормальным явлением, которое наблюдается уже несколько недель. Очереди образуются не только из-за особо интенсивного движения, но и по другим причинам, сообщает YLE.
Финский пограничник также написал в Twitter в среду вечером, что ситуация на границе существенно не изменилась.
Представитель финской пограничной службы заявил порталу YLE, что если в России будет более широкая мобилизация, то это может отразиться и на том, что мужчины, проживающие в России, будут стараться уклоняться от призыва, что может оказать влияние на ситуацию границе с Финляндией.
"В настоящее время мы очень внимательно следим за пограничным движением, как на границе с Россией, так и в аэропорту Хельсинки, чтобы знать, кто там едет, что они делают и зачем едут в Финляндию", - сказал представитель финской пограничной службы. При этом он подчеркнул, что особых изменений в пресечении границ не видно.
"Жители могут быть совершенно спокойны. Мы в состоянии боевой готовности, и ситуация стабильна", - говорит чиновник.
Как уже сообщалось, латвийские пограничники приняли несколько звонков от россиян, которые хотели узнать о возможности въезда в Латвию. Это могло быть связано с объявленной в соседней стране частичной мобилизацией.
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