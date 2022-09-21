Видео ⟩ Финский пограничник сообщает о ситуации на границе

Tiedoksi vaan että nyt on tulossa venäläistä sitten lujasti rajan yli. Onneksi toki henkilöautoilla eikä tankeilla.



Olisi kuitenkin varmaan hyvä pohtia, mitä tehdään kun turvapaikkahakemusten jättö alkaa. pic.twitter.com/iVutx3eRp3 — Mikko Kärnä 🇫🇮🇺🇦 (@KarnaMikko) September 21, 2022

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Согласно информации, предоставленной пограничными службами, очереди на пограничном пункте являются нормальным явлением, которое наблюдается уже несколько недель. Очереди образуются не только из-за особо интенсивного движения, но и по другим причинам, сообщает YLE.

Финский пограничник также написал в Twitter в среду вечером, что ситуация на границе существенно не изменилась.

Представитель финской пограничной службы заявил порталу YLE, что если в России будет более широкая мобилизация, то это может отразиться и на том, что мужчины, проживающие в России, будут стараться уклоняться от призыва, что может оказать влияние на ситуацию границе с Финляндией.

"В настоящее время мы очень внимательно следим за пограничным движением, как на границе с Россией, так и в аэропорту Хельсинки, чтобы знать, кто там едет, что они делают и зачем едут в Финляндию", - сказал представитель финской пограничной службы. При этом он подчеркнул, что особых изменений в пресечении границ не видно.

"Жители могут быть совершенно спокойны. Мы в состоянии боевой готовности, и ситуация стабильна", - говорит чиновник.

Как уже сообщалось, латвийские пограничники приняли несколько звонков от россиян, которые хотели узнать о возможности въезда в Латвию. Это могло быть связано с объявленной в соседней стране частичной мобилизацией.