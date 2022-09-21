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Видео ⟩ Финский пограничник сообщает о ситуации на границе

rus.tvnet.lv
Финский пограничник сообщает о ситуации на границе
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Граница России и Финляндии
Граница России и Финляндии Фото: Ekrānuzņēmums no video

В среду утром, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, которая начинается немедленно. Всю среду в социальных сетях ходили слухи о том, что на границе России с Финляндией наблюдались длинные очереди из автомобилей, сообщает финское информационное агентство YLE.

Ситуация на восточной границе остается спокойной, несмотря на заявление России, подтвердил YLE заместитель командира пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

"Ничего необычного не наблюдается, движение спокойное", - говорит Луккари.

ВИДЕО: Пользователи соцсетей сообщают о ситуации на границе России с Финляндией

В течение всей среды в нескольких социальных сетях ходили слухи о том, что в среду, 21 сентября, на восточной границе Финляндии ожидается чрезвычайно большое движение. Среди прочего, в соцсетях поделились кадрами с камер видеонаблюдения, на которых видны очереди из нескольких автомобилей.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Согласно информации, предоставленной пограничными службами, очереди на пограничном пункте являются нормальным явлением, которое наблюдается уже несколько недель. Очереди образуются не только из-за особо интенсивного движения, но и по другим причинам, сообщает YLE.

Финский пограничник также написал в Twitter в среду вечером, что ситуация на границе существенно не изменилась.

Представитель финской пограничной службы заявил порталу YLE, что если в России будет более широкая мобилизация, то это может отразиться и на том, что мужчины, проживающие в России, будут стараться уклоняться от призыва, что может оказать влияние на ситуацию границе с Финляндией.

"В настоящее время мы очень внимательно следим за пограничным движением, как на границе с Россией, так и в аэропорту Хельсинки, чтобы знать, кто там едет, что они делают и зачем едут в Финляндию", - сказал представитель финской пограничной службы. При этом он подчеркнул, что  особых изменений в пресечении границ не видно.

"Жители могут быть совершенно спокойны. Мы в состоянии боевой готовности, и ситуация стабильна", - говорит чиновник.

Как уже сообщалось, латвийские пограничники приняли несколько звонков от россиян, которые хотели узнать о возможности въезда в Латвию. Это могло быть связано с объявленной в соседней стране частичной мобилизацией. 

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