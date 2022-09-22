"Яма, в которую Россия закапывается все глубже". Как мобилизация скажется на экономике

Предложение труда станет меньше, особенно на фоне и без того низкой, несмотря на уход иностранных компаний, безработицы. Это может вызвать рост цен на труд и, как следствие, потребительских цен, допускает Исаков из Bloomberg.

Тренд на эскалацию

Отдельно нужно будет оценивать связанные с мобилизацией траты: чем больше масштаб операции и число ее участников, тем выше бюджетные расходы.

По приблизительной оценке украинского Forbes, в среднем на содержание воюющего солдата Россия тратит порядка 200 долларов в день. То есть каждый день мобилизованных 300 тысяч человек на фронте будет стоить 60 млн долларов (около 3,5 млрд рублей).

Это большие деньги для России, которая впервые за много лет закончит 2022 год с дефицитом в 1,6 трлн рублей. Бюджет на последующие годы - тоже дефицитный. По плану правительства, в 2023 году дефицит составит 3 трлн рублей или 2% ВВП, затем будет понемногу снижаться.

Размер Фонда национального благосостояния, из которого могут покрываться дополнительные расходы, связанные с войной в Украине, - чуть меньше 12 трлн рублей.

"Это очень рискованная игра. Резервы проедают со страшной скоростью", - предупреждает Ениколопов. Он считает, что в кратко- и среднесрочной перспективе правительству "есть, чем затыкать дыры". Но долгосрочную стабильность это подрывает.

В целом тренд сохранится: военный сектор экономики будет расти, гражданский - проседать, предполагает экономист. Он добавляет, что именно гособоронзаказ спас промпроизводство в России от просадки на фоне санкций.

В июле Росстат опубликовал данные, из которых следовало, что ВВП упал на 4,3%, а промышленное производство - которое всегда показывало сходную динамику - неожиданно сократилось всего на 0,5%. Bloomberg объяснил это взрывным ростом производства "готовых металлических изделий", куда, помимо ложек и вилок, входят бомбы и стрелковое оружие.