Объявление мобилизации обвалило финансовый рынок России

Индекс Московской биржи, отслеживающий стоимость 43 крупнейших компаний России, на открытии торговой сессии потерял 9,6% своей стоимости и достиг самой низкой отметки с первого дня развязанной Россией войны в Украине - 2002,7 пункта.

Это означает, что крупнейшие российские компании потеряли примерно один триллион рублей (16,5 млрд евро). В целом общая сумма убытков на Московской бирже за два дня достигла 20%.

Что касается российского рынка суверенных долговых обязательств, то здесь также произошло самое большое падение с момента возобновления торгов 21 марта. Индекс RGBI, который отслеживает стоимость федеральных государственных облигаций, упал на 4,2% - до четырехмесячного минимума в 126,95 пункта.

Падение стоимости акций российского банка "Сбербанк" достигло 11,2%, "Газпрома" - 12,8%, "Роснефти" - 12,9%, "Норникеля" - 7,6%, "Аэрофлота" - 8,3%.

Аналитики отмечают, что фондовый рынок в начале торговой сессии испытал "истерию", и это вполне закономерная реакция рынка. Объявляя о планах призвать в армию 300 тысяч человек, Кремль спешно готовит "референдумы" на оккупированных территориях Украины. Это, вероятно, будет означать новые санкции против России и усилит международную изоляцию государства.