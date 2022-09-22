Объявленная президентом РФ Владимиром Путиным "частичная" мобилизация в России путем призыва в армию 300 тысяч человек серьезно подорвала российский финансовый рынок.
Объявление мобилизации обвалило финансовый рынок России
Индекс Московской биржи, отслеживающий стоимость 43 крупнейших компаний России, на открытии торговой сессии потерял 9,6% своей стоимости и достиг самой низкой отметки с первого дня развязанной Россией войны в Украине - 2002,7 пункта.
Это означает, что крупнейшие российские компании потеряли примерно один триллион рублей (16,5 млрд евро). В целом общая сумма убытков на Московской бирже за два дня достигла 20%.
Что касается российского рынка суверенных долговых обязательств, то здесь также произошло самое большое падение с момента возобновления торгов 21 марта. Индекс RGBI, который отслеживает стоимость федеральных государственных облигаций, упал на 4,2% - до четырехмесячного минимума в 126,95 пункта.
Падение стоимости акций российского банка "Сбербанк" достигло 11,2%, "Газпрома" - 12,8%, "Роснефти" - 12,9%, "Норникеля" - 7,6%, "Аэрофлота" - 8,3%.
Аналитики отмечают, что фондовый рынок в начале торговой сессии испытал "истерию", и это вполне закономерная реакция рынка. Объявляя о планах призвать в армию 300 тысяч человек, Кремль спешно готовит "референдумы" на оккупированных территориях Украины. Это, вероятно, будет означать новые санкции против России и усилит международную изоляцию государства.
Более чем очевидно, что ни Украина, ни страны Запада не признают результаты "референдумов", поэтому напряженность сохраняется на высоком уровне. По словам Вина Тина, главы отдела валютной стратегии в Brown Brothers Harriman, дипломатическое решение в этой ситуации практически немыслимо.
После резкого падения в начале торговой сессии рынок восстановился - падение Московской биржи в середине дня замедлилось до 3,7%. "Это неудивительно - мобилизация и усиление геополитических рисков говорят о том, что будут новые ограничения для граждан России и компаний капитала", - считает российский инвестиционный аналитик Виктор Тунев.
"Капиталу больше некуда бежать. Рано или поздно он вернется на внутренний рынок", - сказал Тунев.
Профессор НИУ Высшей школы экономики Евгений Коган смотрит на такую перспективу скептически. Падение стоимости акций точно отражает эмоции и ожидания инвесторов.
"Понятно, что о любых мирных переговорах в ближайшее время можно забыть, и фондовый рынок тоже становится заложником этой ситуации. Будут новые санкции. Депрессия на российском рынке, скорее всего, продлится не пять минут и даже не пять дней. Скорее всего, проблемы будут носить гораздо более долгосрочный характер", - сказал Коган.
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