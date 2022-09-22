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Погоду определяет антициклон: прогноз синоптиков на четверг

rus.tvnet.lv/LETA
Погоду определяет антициклон: прогноз синоптиков на четверг
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Осень. Иллюстративное фото
Осень. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Синоптики прогнозируют в Латвии в четверг, 22 сентября, переменную облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

При слабом северном ветре температура воздуха повысится до +12...+15 градусов.

В Риге временами будет светить солнце, осадков не ожидается, ветер северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха повысится до +13...+14 градусов.

Погоду определяет антициклон.

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