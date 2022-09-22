Синоптики прогнозируют в Латвии в четверг, 22 сентября, переменную облачность, местами пройдут кратковременные дожди.
Погоду определяет антициклон: прогноз синоптиков на четверг
Погоду определяет антициклон: прогноз синоптиков на четверг
При слабом северном ветре температура воздуха повысится до +12...+15 градусов.
В Риге временами будет светить солнце, осадков не ожидается, ветер северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха повысится до +13...+14 градусов.
Погоду определяет антициклон.
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