Во время российского вторжения сильные украинские женщины являются опорой экономики страны, заявила первая леди Украины Елена Зеленская, которая дистанционно открыла международную конференцию Novatore Impact Summit в Риге.
Елена Зеленская: "Во время войны экономику Украины поддерживают женщины"
"Добрый день, дамы и господа. Я рада присоединиться к саммиту.
Почти половина украинских предпринимателей - женщины. При других обстоятельствах я бы с удовольствием поговорила на эту тему: каково быть украинской бизнесвумен в мирной, процветающей стране. До российского вторжения мы пытались создать общество, в котором у всех равные возможности. Но война вернула всех нас к вопросам выживания.
Мне больно - как, не сомневаюсь, и каждому из нас - смотреть не только на разрушенные дома, но и на разрушенные российскими ракетами рынки, магазины и кафе. Потому что это наша тяжелая работа, источник наших средств к существованию, который терпит потрясения и потери, как и вся наша страна.
Кто-то из украинских предпринимательниц сейчас участвует в наступлении на востоке - ведь после 24 февраля тысячи наших женщин взяли в руки оружие.
Другая отдала кухню своего ресторана волонтерам, которые кормят военных беженцев.
Она превратила свой офис в благотворительный фонд. Она преодолевает тысячи километров, чтобы собрать грузы с гуманитарной помощью.
Кто-то из украинских предпринимательниц, бизнес которых находится в Интернете, продолжает вести его из Украины или начинает все с нуля в другом месте - но они не перестают работать.
Украинские женщины - это сила и вдохновение. Украинские женщины работают, чтобы экономика не останавливалась, и они борются за то, чтобы она оставалась украинской экономикой.
Уважаемые участники мероприятия, благодарю каждого из вас за поддержку украинских женщин. Несмотря на обстрелы, в наших городах продолжают работать магазины, аптеки, салоны и кафе. Я благодарна украинским предпринимательницам за то, что есть возможность купить необходимые вещи или просто выпить кофе. Я благодарна им за то, что экономика продолжает функционировать и украинцы могут жить нормальной жизнью, несмотря ни на что.
Профессионализм не имеет пола. Как и лидерство.
Я думаю, что после нашей победы будет пересмотрена роль женщин в украинском обществе - как в войне, так и в восстановлении страны после неё. Уверена, что опыт женщин, собравшихся на этом саммите, будет для нас особенно ценен".
Novatore Impact Summit - международная конференция по расширению экономических возможностей женщин, которая пройдет в Риге с 22 по 23 сентября. Её целью является продвижение экономической активности женщин и поощрение гендерного разнообразия на высших руководящих должностях в бизнесе.
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