Видео ⟩ Парковочные войны в центре Риги. Некто оставил на автомобилях записки с угрозами

Послание "доброжелателя", как неизвестный назвал себя сам, владелица автомобиля Кристине теперь может прочитать даже за рулем. Записка с угрозами на листе формата А4 приклеена на лобовое стекло BMW прямо на стороне водителя и мешает обзору. Кристине припарковала свою машину на Аусекля, 2, вечером в четверг, а ночью местный житель обработал суперклеем несколько машин, оставленных на стоянке.

Кристине говорит, что лобовое стекло невозможно очистить - на нем остатки клея и повреждения. "Я не в первый раз паркую машину в этом месте, парковка для всех", - говорит она.

В записке говорится, что автостоянка была создана на средства жителей дома на улице Аусекля, 2, что много лет назад они якобы вложили в благоустройство парковки 3000 латов.

Правоохранители проверили место происшествия, трое владельцев автомобилей с поврежденными лобовыми стеклами уже обратились в полицию. Рядом с домом также установлены камеры видеонаблюдения. Записи с них также попадут в руки полиции.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)