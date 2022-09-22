"Парковочные войны" возле многоквартирных домов не редкость - жители склонны прокалывать "неприятелям" автомобильные шины или оставлять неприятные надписи на лобовых стеклах, однако на улице Аусекля в центре Риги местный житель для подобных целей решил вооружиться суперклеем, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Парковочные войны в центре Риги. Некто оставил на автомобилях записки с угрозами
Послание "доброжелателя", как неизвестный назвал себя сам, владелица автомобиля Кристине теперь может прочитать даже за рулем. Записка с угрозами на листе формата А4 приклеена на лобовое стекло BMW прямо на стороне водителя и мешает обзору. Кристине припарковала свою машину на Аусекля, 2, вечером в четверг, а ночью местный житель обработал суперклеем несколько машин, оставленных на стоянке.
Кристине говорит, что лобовое стекло невозможно очистить - на нем остатки клея и повреждения. "Я не в первый раз паркую машину в этом месте, парковка для всех", - говорит она.
В записке говорится, что автостоянка была создана на средства жителей дома на улице Аусекля, 2, что много лет назад они якобы вложили в благоустройство парковки 3000 латов.
Правоохранители проверили место происшествия, трое владельцев автомобилей с поврежденными лобовыми стеклами уже обратились в полицию. Рядом с домом также установлены камеры видеонаблюдения. Записи с них также попадут в руки полиции.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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