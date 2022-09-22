ВНЖ для россиян и белорусов: получить станет сложнее

Граждане России будут иметь право запрашивать ВНЖ на срок, не превышающий пяти лет, при наличии у иностранца действующего разрешения на постоянное проживание в ЕС, выданного в другом государстве-члене ЕС.

Граждане России будут иметь право запросить ВНЖ на девять месяцев после завершения исследовательского проекта или учебы, если иностранец завершил сотрудничество в рамках исследовательского проекта в Латвии или завершил обучение по программе очного обучения в магистратуре или докторантуре и получил диплом о высшем образовании государственного образца.

Также гражданин России будет иметь право запросить ВНЖ на срок не более одного года, если иностранцу было предоставлено право на трудоустройство в Латвии, он работал в Латвии не менее трех последних месяцев перед запросом повторного ВНЖ и в этот период за него вносился подоходный налог.

Граждане Беларуси

Граждане Беларуси будут иметь право запрашивать ВНЖ один раз в год на срок, не превышающий шести месяцев, если являются родственниками гражданина Латвии, негражданина Латвии или иностранца с постоянным ВНЖ в Латвии.

Гражданин Беларуси также сможет запросить ВНЖ на срок не более пяти лет, если он является индивидуальным коммерсантом, зарегистрированным в коммерческом регистре.

Также гражданин Беларуси будет иметь право запрашивать ВНЖ на срок полномочий, но не более пяти лет, если он является членом правления или совета, прокуристом, управляющим, ликвидатором или участником предприятия с правами представительства, если предприятие осуществляет активную экономическую деятельность и его деятельность приносит экономическую выгоду Латвии.

Также для граждан Беларуси предусмотрены условия получения ВНЖ при учебе или лечении в Латвии, а также согласно условиям закона о стартапах.

Также предусмотрено, что гражданин Латвии или негражданин, став гражданином другого государства, для дальнейшего пребывания в Латвии должен будет представить свидетельство о знании государственного языка в соответствии с установленными законом требованиями. Это условие планируется применять с 1 сентября 2023 года.

В случае, если такое свидетельство не предоставлено, постоянный вид на жительство будет аннулирован и иностранцу будет выдан временный вид на жительство на срок не более одного года.