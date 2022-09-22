Сегодня, 22 сентября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, предусматривающие ужесточение условий выдачи временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси.
ВНЖ для россиян и белорусов: получить станет сложнее
Депутаты по существу согласились с предложением депутата Сейма Эдвина Шноре (Национальное объединение) прекратить выдачу виз российским гражданам в связи с трудоустройством в Латвии или проживанием в Латвии, если работа выполняется удаленно.
Также уточнено, в каких случаях, не предусмотренных законодательством, ВНЖ сроком до пяти лет может быть выдан гражданам России и Беларуси. Это может сделать министр внутренних дел, если это соответствует интересам Латвии, международным правовым нормам или связано с гуманитарными соображениями.
Исключения
Поправки предусматривают ряд исключений, когда граждане России могут запрашивать ВНЖ. Гражданин России будет иметь право запрашивать ВНЖ в нескольких случаях: если он является супругом гражданина Латвии или негражданина Латвии, родителем гражданина Латвии или негражданина Латвии, достигшим пенсионного возраста, установленного в Латвии, а также был гражданином Латвии 17 июня 1940 года или у которого один из родителей является гражданином Латвии.
Гражданин России сможет запросить ВНЖ на срок не более одного года, если пребывание в Латвии связано с трудоустройством или участием в проекте научного сотрудничества.
Также поправки предусматривают, что российские граждане будут иметь право запрашивать ВНЖ на срок, на который иностранцу предоставлен альтернативный статус в соответствии с Законом об убежище, а также на срок, на который иностранцу предоставлена временная защита.
Также ВНЖ может быть запрошен на период, на который над иностранцем установлена опека или попечительство или на который он назначен опекуном или попечителем гражданина Латвии или негражданина Латвии. В случае установления опеки вид на жительство выдается на срок не более пяти лет.
Граждане России смогут запрашивать разрешение на срок до дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака и определении места жительства ребенка, либо до дня выдачи нотариусом свидетельства о расторжении брака, но не дольше года, если брак расторгнут и в браке есть ребенок, который является гражданином Латвии или негражданином Латвии.
Граждане России могут просить ВНЖ на срок, не превышающий одного года, если органы досудебного расследования или суд требуют от иностранца оставаться в Латвии до завершения расследования уголовного дела или рассмотрения в суде.
Российские граждане будут иметь право запрашивать ВНЖ на срок, не превышающий пяти лет, если иностранец ранее выезжал из Латвии в другую страну и утратил статус постоянного жителя ЕС в Латвии, а также если вид на жительство запрашивается не позднее чем через три года после выезда из Латвии.
Граждане России будут иметь право запрашивать ВНЖ на срок, не превышающий пяти лет, при наличии у иностранца действующего разрешения на постоянное проживание в ЕС, выданного в другом государстве-члене ЕС.
Граждане России будут иметь право запросить ВНЖ на девять месяцев после завершения исследовательского проекта или учебы, если иностранец завершил сотрудничество в рамках исследовательского проекта в Латвии или завершил обучение по программе очного обучения в магистратуре или докторантуре и получил диплом о высшем образовании государственного образца.
Также гражданин России будет иметь право запросить ВНЖ на срок не более одного года, если иностранцу было предоставлено право на трудоустройство в Латвии, он работал в Латвии не менее трех последних месяцев перед запросом повторного ВНЖ и в этот период за него вносился подоходный налог.
Граждане Беларуси
Граждане Беларуси будут иметь право запрашивать ВНЖ один раз в год на срок, не превышающий шести месяцев, если являются родственниками гражданина Латвии, негражданина Латвии или иностранца с постоянным ВНЖ в Латвии.
Гражданин Беларуси также сможет запросить ВНЖ на срок не более пяти лет, если он является индивидуальным коммерсантом, зарегистрированным в коммерческом регистре.
Также гражданин Беларуси будет иметь право запрашивать ВНЖ на срок полномочий, но не более пяти лет, если он является членом правления или совета, прокуристом, управляющим, ликвидатором или участником предприятия с правами представительства, если предприятие осуществляет активную экономическую деятельность и его деятельность приносит экономическую выгоду Латвии.
Также для граждан Беларуси предусмотрены условия получения ВНЖ при учебе или лечении в Латвии, а также согласно условиям закона о стартапах.
Также предусмотрено, что гражданин Латвии или негражданин, став гражданином другого государства, для дальнейшего пребывания в Латвии должен будет представить свидетельство о знании государственного языка в соответствии с установленными законом требованиями. Это условие планируется применять с 1 сентября 2023 года.
В случае, если такое свидетельство не предоставлено, постоянный вид на жительство будет аннулирован и иностранцу будет выдан временный вид на жительство на срок не более одного года.
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