В нескольких московских отделениях полиции лицам мужского пола, задержанным во время протестов против частичной мобилизации в среду, 22 сентября, стали выписывать повестки в военкоматы, сообщает общественная организация "ОВД-Инфо", следящая за российскими политзаключенными.
Протестовавшим против мобилизации в Москве стали выдавать повестки на войну
Как сообщалось, во время акций протеста против частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, в 38 городах страны было задержано более 1400 человек.
По данным "ОВД-Инфо", повестки о явке в военкоматы были выписаны в отделениях полиции нескольких районов Москвы.
Кирилл Гончаров, член партии "Яблоко", разместил в своем Telegram фотографию с повесткой, которую ему вручили сразу после того, как доставили в отделение полиции. Между тем жена задержанного сообщила "Медиазоне", что ее мужу повестку в полиции вручил сам военком.
"Они все это снимали и сказали, что он не может не принимать повестку, потому что он гражданин России и поэтому обязан явиться в военный комиссариат", - сказала женщина.
Галерея: Протесты против частичной мобилизации в России
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!