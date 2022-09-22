Протестовавшим против мобилизации в Москве стали выдавать повестки на войну

Как сообщалось, во время акций протеста против частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, в 38 городах страны было задержано более 1400 человек.

По данным "ОВД-Инфо", повестки о явке в военкоматы были выписаны в отделениях полиции нескольких районов Москвы.

Кирилл Гончаров, член партии "Яблоко", разместил в своем Telegram фотографию с повесткой, которую ему вручили сразу после того, как доставили в отделение полиции. Между тем жена задержанного сообщила "Медиазоне", что ее мужу повестку в полиции вручил сам военком.

"Они все это снимали и сказали, что он не может не принимать повестку, потому что он гражданин России и поэтому обязан явиться в военный комиссариат", - сказала женщина.

Галерея: Протесты против частичной мобилизации в России