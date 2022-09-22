Минобороны: параллельной армии в Латвии не будет

Следующий Сейм должен будет принять решение о форме альтернативной службы. На данный момент еще много неясностей, но руководство Минобороны говорит, что существующей инфраструктуры и бюджета, выделенного отрасли, достаточно для введения СГО в ближайшие несколько лет.

В следующем году на эти цели запланировано 87 млн евро. С другой стороны, после 2026 года на оборону должно выделяться 3% валового внутреннего продукта (ВВП), а для этого потребуется поддержка 14-го Сейма.

"Важно, чтобы начало было отличным! Не должно быть так, что нет инструкторов, полигонов, не хватает оружия", - заявил на этой неделе на заседании подкомиссии Сейма по всеобъемлющей обороне депутат Айнар Латковскис. Парламентский секретарь Минобороны Байба Блёдниеце рассказала, что СГО будет проходить в вооруженных силах и подразделениях Земессардзе, поэтому у молодых людей будут те же условия (питание, проживание, оружие), как у профессиональных военнослужащих и земессаргов.

Инструкторов тоже хватает - за последние пять лет подготовлено более 1000 новых инструкторов, что вполне достаточно для начальных этапов СГО. Соответствующая инфраструктура также имеется, но будет расширена за счет строительства дополнительных казарм и полигонов. "Плана создания параллельной армии нет. Мы собираемся внедрить в СГО стандарты действующей армии", - сказала Блёдниеце.