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Минобороны: параллельной армии в Латвии не будет

rus.tvnet.lv/LETA
Минобороны: параллельной армии в Латвии не будет
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Национальные вооруженные силы Латвии
Национальные вооруженные силы Латвии Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

Еще при нынешнем Сейме должно быть принято решение о введении службы государственной обороны (СГО) с 1 января 2023 года. Закон о СГО и 11 сопутствующих законопроектов уже были поддержаны правительством на этой неделе, передает Diena.

Следующий Сейм должен будет принять решение о форме альтернативной службы. На данный момент еще много неясностей, но руководство Минобороны говорит, что существующей инфраструктуры и бюджета, выделенного отрасли, достаточно для введения СГО в ближайшие несколько лет.

В следующем году на эти цели запланировано 87 млн евро. С другой стороны, после 2026 года на оборону должно выделяться 3% валового внутреннего продукта (ВВП), а для этого потребуется поддержка 14-го Сейма.

"Важно, чтобы начало было отличным! Не должно быть так, что нет инструкторов, полигонов, не хватает оружия", - заявил на этой неделе на заседании подкомиссии Сейма по всеобъемлющей обороне депутат Айнар Латковскис. Парламентский секретарь Минобороны Байба Блёдниеце рассказала, что СГО будет проходить в вооруженных силах и подразделениях Земессардзе, поэтому у молодых людей будут те же условия (питание, проживание, оружие), как у профессиональных военнослужащих и земессаргов.

Инструкторов тоже хватает - за последние пять лет подготовлено более 1000 новых инструкторов, что вполне достаточно для начальных этапов СГО. Соответствующая инфраструктура также имеется, но будет расширена за счет строительства дополнительных казарм и полигонов. "Плана создания параллельной армии нет. Мы собираемся внедрить в СГО стандарты действующей армии", - сказала Блёдниеце.

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