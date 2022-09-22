В парке Победы может появиться Национальный футбольный стадион

Он рассказал, что изначально рассматривались 10 различных вариантов, но теперь осталось три. Два возможных места расположения стадиона находятся на Луцавсале, а одно - в парке Победы.

Стакис признал, что Луцавсала кажется ему наиболее приемлемым вариантом, но это только его мнение, а решать, где построить такой стадион, должны будут депутаты Рижской думы.

Мэр Риги отметил, что вклад самоуправления в создание стадиона будет заключаться непосредственно в предоставлении места, а финансирование предоставит Латвийская федерация футбола (ЛФФ).

Стакис добавил, что подписание протокола о намерениях с ЛФФ является первым шагом к тому, чтобы в Риге появился стадион такого масштаба, но до достижения результата пройдут годы.

Президент ЛФФ Вадим Ляшенко указал, что финансирование на строительство стадиона может быть предоставлено партнерами и спонсорами. Точных сумм он не назвал, отметив, что конкретное место, планировка и другие приготовления еще не согласованы.

Как сообщалось, в четверг Рижскую думу посетил президент УЕФА Александер Чеферин. В ходе встречи Стакис и Ляшенко подписали протокол о намерениях по строительству стадиона национального масштаба.