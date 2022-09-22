Футбольный стадион национального масштаба в Риге может быть построен на Луцавсале или в парке Победы, сообщил на пресс-конференции в четверг мэр Риги Мартиньш Стакис.
В парке Победы может появиться Национальный футбольный стадион
Он рассказал, что изначально рассматривались 10 различных вариантов, но теперь осталось три. Два возможных места расположения стадиона находятся на Луцавсале, а одно - в парке Победы.
Стакис признал, что Луцавсала кажется ему наиболее приемлемым вариантом, но это только его мнение, а решать, где построить такой стадион, должны будут депутаты Рижской думы.
Мэр Риги отметил, что вклад самоуправления в создание стадиона будет заключаться непосредственно в предоставлении места, а финансирование предоставит Латвийская федерация футбола (ЛФФ).
Стакис добавил, что подписание протокола о намерениях с ЛФФ является первым шагом к тому, чтобы в Риге появился стадион такого масштаба, но до достижения результата пройдут годы.
Президент ЛФФ Вадим Ляшенко указал, что финансирование на строительство стадиона может быть предоставлено партнерами и спонсорами. Точных сумм он не назвал, отметив, что конкретное место, планировка и другие приготовления еще не согласованы.
Как сообщалось, в четверг Рижскую думу посетил президент УЕФА Александер Чеферин. В ходе встречи Стакис и Ляшенко подписали протокол о намерениях по строительству стадиона национального масштаба.
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