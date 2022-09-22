Билеты на ЧМ по хоккею в предварительной продаже будут разыгрываться в лотерею

В продаже будет чуть более 7000 билетов, из которых около 1000 предусмотрены для арендаторов лож. Учитывая ограниченное количество билетов, на первом этапе продажи билетов на игры сборной Латвии будет проведен розыгрыш, зарегистрироваться на который можно до 12 октября.

Цены на билеты в дни матчей сборной Латвии составят от 140 до 325 евро в зависимости от дня матча и категории.

Каждый победитель лотереи сможет купить шесть билетов по своему выбору на один или несколько игровых дней сборной Латвии. После розыгрыша непроданные билеты будут доступны для покупки.

Талисманом чемпионата мира, как и чемпионата 2021 года, станет ёжик Спайки, а лозунгом - We live the game.

Из-за вторжения России в Украину в апреле Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Россию права провести чемпионат мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Риге и Тампере с 12 по 21 мая.