За сутки выявлено 1685 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших двое не были вакцинированы либо не прошли полный курс вакцинации, один был полностью привит.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 829,6 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 8107 лабораторных тестов на Covid-19, 20,8% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 920 545 человек, умерли 5980 человек.

Госпиталиации

В течение суток число госпитализированных пациентов с Covid-19 в латвийских больницах увеличилось с 331 до 379, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Госпитализировано 87 пациентов с Covid-19, выписаны 34 человека.

У 122 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 119 человек среднетяжелое течение заболевания, трое находятся в тяжелом состоянии.