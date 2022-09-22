В Иманте полиция изъяла из семьи четверых детей

По прибытии по указанному адресу дверь открыла мать детей, которая пригласила в квартиру сотрудников правоохранительных органов. Во время разговора женщина начала вести себя агрессивно и не пожелала понять причину прихода полиции.

В квартире было двое маленьких детей - мальчик 7 лет и девочка 6 лет, а через некоторое время приехал старший сын, которому исполнилось 17 лет.

Было очевидно, что все дети имеют телесные повреждения, поэтому полиция заподозрила, что в семье регулярно бьют детей.

Мать детей продолжала агрессивно отвечать на вопросы полицейских, поэтому стражи порядка продолжили беседу со старшим сыном и младшими детьми. Они пояснили, что конфликтные ситуации происходят между родителями почти каждый день, в результате чего всем детям приходится физически страдать.

Через мгновение к разговору присоединилась мать и стала звонить старшей дочери, которой в этот момент не было дома, потому что она регулярно гуляет с подругой. Также выяснилось, что мать употребляла алкоголь, пока отец был на работе.