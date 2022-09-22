В среду, 21 сентября, около 21:00 сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции по запросу социальной службы провели проверку семьи в Иманте, в которой живут четверо детей, и где родители, вероятно, регулярно употребляют алкогольные напитки, а также применяют насилие в отношении детей, сообщила представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе.
В Иманте полиция изъяла из семьи четверых детей
По прибытии по указанному адресу дверь открыла мать детей, которая пригласила в квартиру сотрудников правоохранительных органов. Во время разговора женщина начала вести себя агрессивно и не пожелала понять причину прихода полиции.
В квартире было двое маленьких детей - мальчик 7 лет и девочка 6 лет, а через некоторое время приехал старший сын, которому исполнилось 17 лет.
Было очевидно, что все дети имеют телесные повреждения, поэтому полиция заподозрила, что в семье регулярно бьют детей.
Мать детей продолжала агрессивно отвечать на вопросы полицейских, поэтому стражи порядка продолжили беседу со старшим сыном и младшими детьми. Они пояснили, что конфликтные ситуации происходят между родителями почти каждый день, в результате чего всем детям приходится физически страдать.
Через мгновение к разговору присоединилась мать и стала звонить старшей дочери, которой в этот момент не было дома, потому что она регулярно гуляет с подругой. Также выяснилось, что мать употребляла алкоголь, пока отец был на работе.
Позже домой пришла 14-летняя дочь и объяснила, что у нее самые натянутые отношения с родителями, из-за чего она часто бывает вне дома.
Ознакомившись с условиями места жительства, сотрудники полиции приняли решение разлучить детей с семьей.
Мать продолжала вести себя неадекватно, кричала, размахивала руками, мешала работе полиции на месте происшествия и возражала против разлучения детей от семьи, после чего была арестована.
На место прибыли сотрудники Государственной полиции и Службы экстренной медицинской помощи. Врачи приняли решение отвезти детей в больницу для более углубленного обследования, после чего всех доставили в кризисный центр.
За неисполнение законных требований должностного лица и воспрепятствование деятельности в отношении матери возбуждено дело об административном правонарушении, а в отношении обоих родителей возбуждено дело о физическом насилии над детьми.
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