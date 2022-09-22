Части резекненского памятника "Алеша" после демонтажа передадут Музею оккупации

В начале сентября Управление национального культурного наследия обеспечило трехмерное лазерное сканирование памятника.

Памятник был открыт 3 июля 1976 года, на его гранитном постаменте надпись "1941-1945. Освободителям Резекне". Авторами памятника являются скульпторы Отто Калейс и Ояр Силиньш, а также архитектор Элмар Салгусс.

В настоящее время ведутся переговоры о демонтаже памятника, сообщили в самоуправлении Резекне. Самоуправление уже объявило два конкурса на демонтажные работы на улице Латгалес, 1, на которые не подал предложений ни один претендент. В соответствии с законом муниципалитет провел исследование рынка и в настоящее время уточняет и согласовывает проект демонтажа, стоимость и сроки.

Как сообщалось, в соответствии с законом "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики" объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы 15 ноября.

Музей оккупации получил заявки от 21 латвийского самоуправления в связи с 56 объектами, которые будут демонтированы в соответствии с указанным законом, и готовится принять 20 фрагментов памятников на хранение в фондохранилище.

Ранее сообщалось, что 25 августа в Риге, в парке Победы, был снесен самый крупный памятник советской эпохи в Балтии, в том числе 79-метровая стела. Ни один фрагмент демонтированного памятника не будет сохранен.