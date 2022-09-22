В пятницу, 23 сентября, небо над Латвией будет частично закрыто облаками, местами временами ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
Серая пятница: прогноз синоптиков на день
Серая пятница: прогноз синоптиков на день
Будет дуть слабый ветер переменного направления, в Латгале - северный.
Температура воздуха повысится до +11...+15 градусов.
В Риге осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +13...+14 градусов.
Галерея: Дары природы
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова