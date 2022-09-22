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Серая пятница: прогноз синоптиков на день

rus.tvnet.lv/LETA
Серая пятница: прогноз синоптиков на день
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Каштаны. Осеняя погода. Иллюстративное фото
Каштаны. Осеняя погода. Иллюстративное фото Фото: dpa/scanpix

В пятницу, 23 сентября, небо над Латвией будет частично закрыто облаками, местами временами ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый ветер переменного направления, в Латгале - северный.

Температура воздуха повысится до +11...+15 градусов.

В Риге осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +13...+14 градусов.

Галерея: Дары природы

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